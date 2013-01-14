Керівництво МВС зможе вводити посилений варіант несення служби для особового складу на вдвічі довший термін

Керівництво Міністерства внутрішніх справ України зможе вводити посилений варіант несення служби для особового складу на вдвічі довший термін. Крім того, виключно за міністром (або його в.о.) закріплено право вводити посилений стан на максимальний термін.

Це зафіксовано в новій “Інструкції про порядок переведення органів і підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ України на посилений варіант оперативно-службової діяльності”( Інструкцію затверджено Наказом міністра внутрішніх справ В.Захарченко №1111 від 03.12.2012. Реєстрація в Мінюсті 24 грудня 2012 р. за № 2148/22460 ). Текст документу розміщено на сайті Верховної Ради

Також грудневим наказом МВС скасовано попередню відповідну Інструкцію шестилітньої давності, яка була затверджена наказом тодішнього міністра внутрішніх справ Ю.Луценка ( №291 від 22 березня 2006 р. ).

Зокрема, нова Інструкція збільшує строки, на які керівний склад МВС може ввести посилений варіант несення служби для органів внутрішніх справ, а також закріплює виключно за міністром (або його в.о.) право вводити посилений стан на максимальний термін. Так, ввести посилений варіант несення служби можуть:

- Міністр внутрішніх справ (або особа, яка виконує його обов’язки) - на термін до 30 діб (раніше — на максимальний термін до 15 діб могли ввести посилений варіант Міністр, або його заступники).

- перший заступник Міністра, заступник Міністра - керівник апарату, заступник Міністра — на термін до 20 діб;

- начальники ГУМВС, УМВС, командувач внутрішніх військ або особи, які виконують їх обов’язки — до 15 діб;

- начальники міськрайлінорганів внутрішніх справ ГУМВС, УМВС, начальники управлінь територіальних командувань, командири з’єднань і частин внутрішніх військ або особи, які виконують їх обов’язки - до 10 діб.

(Довідково: відповідно до попередньої Інструкції, посилений варіант міг вводитися на строк:

- до 15 діб - Міністром внутрішніх справ України, його заступниками;

- до 10 діб - начальниками ГУМВС, УМВС, УМВСТ, командувачем внутрішніх військ або особами, які їх заміщають;

- до 5 діб — начальниками структурних підрозділів МВС, міськрайлінорганів внутрішніх справ ГУМВС, УМВС, УМВСТ , командирами з'єднань і частин внутрішніх військ або особами, які їх заміщають;

- до 3 діб - командирами окремих батальйонів (рот) внутрішніх військ.)

Крім того, збільшено кількість днів, на які може бути продовжений термін введення посиленого варіанту несення служби: Міністр та його заступники можуть збільшити на термін до 10 діб (раніше — до 5 діб); Начальники ГУМВС, УМВС, командувач внутрішніх військ або особи, які виконують їх обов’язки, - до 5 діб (раніше — до 3 діб).

Нова Інструкція також більш детально в окремому підрозділі прописує Умови для введення посиленного варіанту несення служби, зокрема, в яких випадках міліцію можуть переводити на такий варіант несення служби. Так, відповідно до Інструкції, посилений варіант уводиться в разі:

* Повідомлення про обставини, що можуть призвести чи призвели до загострення оперативної обстановки, створити чи створили загрозу життю (здоров’ю) громадян.

* Виникнення масових безпорядків, що супроводжуються насильством над громадянами, обмежують їх права і свободи.

* Виникнення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, блокування або захоплення особливо важливих об’єктів або окремих місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує нормальну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

* Здійснення терористичних актів, що супроводжуються загибеллю людей чи руйнуванням особливо важливих об’єктів життєзабезпечення.

* Виникнення тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж тощо), що створюють загрозу життю і здоров’ю значних верств населення.

* Спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства.

* Уведення надзвичайного стану.

Нова Інструкція набуде чинності з дня її офіційного опублікування.