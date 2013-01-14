Анонс на 15 січня

* Круглий стіл на тему: «Стратегічні і тактичні завдання економічної дипломатії та проблеми професійної підготовки». Організатори: МЗС України, Дипломатична академія України при МЗС України, КНЕУ ім.В.Гетьмана, Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Учасники: заступник міністра закордонних справ України Віктор Майко, директор Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України Андрій Єрмолаєв, директор Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ Юрій Пахомов, директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський.

* Апеляційний суд Києва продовжить розгляд скарги на вирок колишньому голові Держфінпослуг Василю Волзі.

* Представники гірничої профспілки ВАТ "Львівська вугільна компанія" пікетуватимуть Адміністрацію Президента України. Вимоги учасників акції: Виплатити заборгованість із заробітної плати і підвищити її згідно з чинним законодавством України. Дозволити відвантаження власного концентрату, який був придбаний ПАТ "ЛВК" в ДП "Волиньвугілля". Накласти мораторій на закриття Львівсько-Волинського вугільного басейну. Дозволити ДП "Західенерго" отримувати вугілля зі Львівсько-Волинського вугільного басейну.

* Розпочнеться чергове засідання прес-клубу мережі кав'ярень «Шоколадниця». У програмі: міфи про каву коментує фахівець мережі «Шоколадниця»; визначення країни походження кави за смаком з дегустацією нової лінійки моносортів кави; презентація нової лінійки гарячого шоколаду; майстер-клас з приготування алкогольних коктейлів, хітів мережі кав'ярень «Шоколадниця».

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