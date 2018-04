ТОП-10 (14 січня)

Україна розраховує одержати новий кредит МВФ в обсязі близько 15 млрд дол. — Арбузов

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в січні-листопаді 2012 року зріс на 7,7% - до 13,776 млрд дол. - Держстат

Нацкомпослуг пропонує передати Кабміну право визначати рівень тарифів на тепло і воду

Відновив роботу Кременчуцький сталеливарний завод

«Укртелеком» із 21 січня змінює деякі тарифи

Кабмін продовжить вивчати обставини підписання угоди щодо LNG-термінала

Кабмін схвалив збільшення статутного капіталу «Нафтогазу» на 8 млрд грн

НБУ вирішив ліквідувати «Ерде Банк»

Суди порушили справи про банкрутство «Луганськгазу» і «Вінницягазу»

Активи українських банків у 2012 році зросли до 1,127 трлн грн

* * *

Україна розраховує одержати новий кредит МВФ в обсязі близько 15 млрд дол. — Арбузов

Україна розраховує домовитися з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту стенд-бай в обсязі10 млрд SDR (близько 15 млрд доларів).

Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Ми, як і раніше, хочемо вести розмову про ті суми і умови, які були зафіксовані в попередньому меморандумі. Це близько 10 млрд СПЗ (спеціальні права запозичення, англ. SDR – УНІАН). Я упевнений, що місія, коли приїде, ми будемо говорити все-таки в цих рамках. Нічого не змінилося для того, щоб переглядати суму фінансування», - сказав С.Арбузов.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня новоназначенный голова НБУ Ігор Соркін у ході його представлення на новій посаді повідомив, що місія Міжнародного валютного фонду приїде до України 24 січня.

У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співробітництва stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною ряду взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, у разі якщо Україна в 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може привести до подальшого зниження рейтингів.

Наприкінці грудня посол США в Україні Джон Теффт висловив думку, що нова угода з Міжнародним валютним фондом буде кращим для України короткостроковим вирішенням складної фінансової ситуації в 2013 році.

* * *

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в січні-листопаді 2012 року зріс на 7,7% - до 13,776 млрд дол. - Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні-листопаді 2012 року становило 13,776 млрд дол., що на 7,7% більше порівняно з аналогічним періодом 2011 року (12,795 млрд дол.), повідомляє Державна служба статистики.

Так, згідно з повідомленням, у січні-листопаді 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року експорт товарів із України зріс на 1,9% - до 63,085 млрд дол., імпорт - на 2,9% – до 76,861 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,82 (у січні-листопаді 2011 року – 0,83).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами з 213 країн світу.

Також зазначається, що дефіцит зовнішньої торгівлі в листопаді становив 999,9 млн дол. проти 1,387 млрд дол. у листопаді 2011 року й 1,505 млрд дол. у жовтні 2012 року.

За даними Держстату, дефіцит зовнішньої торгівлі з найбільшим торговим партнером України - Росією збільшився в січні-листопаді 2012 року до 9,07 млрд дол. із 8,598 млрд дол. за аналогічний період 2011 року. Росія є основним постачальником в Україну енергоносіїв.

За підсумками 11 місяців 2012 року імпорт природного газу зріс на 1,2% порівняно з січнем-листопадом 2011 року - до 12,935 млрд дол., при цьому імпорт сирої нафти (включаючи газовий конденсат) скоротився на 71,1% - до 1,148 млрд дол., імпорт кам'яного вугілля скоротився на 0,9% - до 2,48 млрд дол.

У січні-листопаді 2012 р. Україна скоротила на 15,5% експорт чорних металів - до 14,243 млрд дол., при цьому експорт виробів із чорних металів зріс на 2,5% - до 2,663 млрд дол.

Імпорт машин, обладнання і механізмів, а також електротехнічного обладнання в січні-листопаді 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зріс на 3,9% - до 11,963 млрд дол., експорт зріс на 5,2% - до 6,404 млрд дол.

Також Україна в січні-листопаді 2012 року на 25,4%, до 5,503 млрд дол., збільшила експорт наземних транспортних засобів, літаків і кораблів, при цьому імпорт зріс на 28,4% - до 7,116 млрд дол.

Експорт зернових у січні-листопаді 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зріс у 2 рази - до 6,215 млрд дол., загалом експорт продуктів рослинного походження зріс на 71,7% - до 8,226 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в I півріччі 2012 року становив 3,855 млрд дол. проти також дефіциту в розмірі 1,767 млрд дол. у I півріччі 2011 року.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками I півріччя 2012 року становило 7,216 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами - 3,361 млрд дол.

Довідка УНІАН. Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2011 році становив 6,748 млрд дол. проти 3,025 млрд дол. у 2010 році.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2011 року становив 14,197 млрд дол., профіцит зовнішньої торгівлі послугами - 7,45 млрд дол. проти 9,337 млрд дол. і 6,312 млрд дол. відповідно в 2010 році.

* * *

Нацкомпослуг пропонує передати Кабміну право визначати рівень тарифів на тепло і воду

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, пропонує передати Кабінету міністрів право визначати рівень тарифів на тепло і воду, повідомили в прес-службі регулятора.

Згідно з повідомленням, комісія розробила й внесла до Кабміну постанови, згідно з якими уряд визначатиме рівень зміни тарифів на тепло- й водопостачання, а також графік таких змін.

При цьому регулятор у відповідь на публікації в ЗМІ зазначає, що не планує 30-процентного підвищення тарифів на тепло і воду в Україні.

Розрахунки з корегування тарифів були зроблені Нацкомісією влітку 2012 року в рамках виконання завдання з приведення тарифів до економічно обгрунтованого рівня. Восени 2012 року розрахунки було передано в Кабінет міністрів для узгодження. Розрахунки показували, що доведення тарифів до рівня покриття буде достатньо суттєвим і відчутним для населення, тому графік корегування тарифів був відхилений.

У Нацкомпослуг пояснили, що існує два терміни - «економічно обгрунтований» тариф (яким тариф повинен бути) і «тариф до оплати за надану послугу» (скільки платить населення).

Станом на 14 січня 2013 р., за розрахунками комісії, в середньому по Україні економічно обгрунтований тариф на теплову енергію для населення становить 325 грн/Гкал. (діючий - 227 грн/Гкал., рівень відшкодування - 70%).

У сфері водопостачання середня економічно обгрунтована вартість 1 куб. м води для населення становить 5,97 грн (діючий тариф - 3,63 грн/куб. м, рівень покриття - 60%). Різницю між економічно обгрунтованим і діючим тарифом відшкодовує держава.

Довідка УНІАН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, - державний колегіальний орган, створений 23 листопада 2011 р. Завдання комісії - регулювання й ліцензування діяльності у сфері генерації, транспортування й постачання тепла, водопостачання та водовідведення.

Під контролем комісії перебувають 134 підприємства водопостачання та водовідведення (близько 89% ринку води) і близько 298 підприємств теплоенергетики (близько 96% ринку тепла).

* * *

Відновив роботу Кременчуцький сталеливарний завод

Кременчуцький сталеливарний завод (Кременчук, Полтавська обл.) у понеділок, 14 січня, відновив роботу після зупинки перед Новим роком.

Про це повідомила прес-служба підприємства.

За її даними, зараз на підприємстві йде розпалювання печей.

Також на підприємстві повідомили, що російська федеральна установа "Реєстр сертифікації на федеральному залізничному транспорті" поки що не поновила дію сертифікатів відповідності на рами бічні візків вантажних вагонів та рами бічні.

Нагадаємо, раніше у зв'язку з цим підприємство також припиняло роботу з 11 до 15 грудня.

Довідка УНІАН. ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" є провідним підприємством сучасного ливарного виробництва України з виготовлення сталевого литва для вантажних вагонів і великовантажних автомобілів. Завод також виробляє широкий асортимент сталевого й чавунного литва різних конфігурацій за кресленнями замовників.

2011 рік завод закінчив зі збитком 21,465 млн грн, тоді як в 2010 році підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 21,367 млн грн.

* * *

«Укртелеком» із 21 січня змінює деякі тарифи

Компанія «Укртелеком» із 21 січня 2013 року вносить зміни до деяких тарифів на міжміський зв'язок і на дзвінки на мережу мобільного зв'язку. Про це повідомляється на сайті компанії.

Зокрема, з 21 січня буде більш ніж на 70% підвищено тариф на дзвінки з фіксованої мережі компанії на мережу мобільного зв'язку дочірньої компанії «Укртелекому» - ТОВ "Тримоб" - з 0,25 грн/хв. до 0,43 грн/хв. (із ПДВ).

При цьому компанією знижено тариф на міжміські дзвінки на фіксованій мережі (з фіксованого на фіксований телефони) в робочі дні з 0,48 до 0,43 грн/хв.

Крім того, з 0,96 грн/хв. до 1,2 грн/хв. із 21 січня підвищується тариф на дзвінки з телекомунікаційної мережі фіксованого телефонного зв'язку іншого оператора телекомунікацій при наданні послуги через міжнародну станцію «Укртелекому», на мережі операторів мобільного зв'язку.

Тарифи на дзвінки з мережі фіксованого зв'язку «Укртелекому» на мережі операторів мобільного зв'язку залишилися незмінними (1,2 грн/хв.), за винятком мережі «Голден телеком» (входить до бізнес-одиниці «Вимпелком» в Україні, працює під ТМ «Київстар»), де тариф знижується з 21 січня до 1,08 грн/хв.

Із 21 січня «Укртелеком» також у 6,25 раза підвищує тарифи на додаткові послуги міжміського телефонного зв'язку за попереднім замовленням: виклик абонента по третьому з п'яти вказаних у замовленні номерів (до 3 грн), виклик абонента по четвертому й п'ятому номерах (до 6 грн), виклик певної особи (до 6 грн), надання розмови в призначений абонентом час (до 6 грн). У такій же пропорції зросте й тариф на запрошення в переговорний пункт особи для ведення міжміської телефонної розмови (до 15 грн), тариф на довідку про номер телефону в іншому населеному пункті (до 9 грн).

«Укртелеком» також із 21 січня запроваджує тарифи на міжміські дзвінки на мережі за попереднім замовленням (раніше відсутні), які встановлено у розмірі 3 грн/хв. на фіксованій мережі і 3,60 грн на мережі мобільних операторів.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» – найбільший оператор фіксованого зв'язку України (близько 9,4 млн абонентів), компанія також є лідером ринку Інтернет (понад 1,5 млн абонентів). Основним акціонером компанії є ТОВ «ЄСУ» (належить австрійській компанії EPIC) – 92,79%. Дохід компанії (з ПДВ) у 2011 році становив 8039,6 млн грн.

* * *

Кабмін продовжить вивчати обставини підписання угоди щодо LNG-термінала

Уряд продовжить вивчення обставин підписання угоди з іспанською компанією щодо LNG-термінала.

Про це повідомив сьогодні перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, відповідаючи на запитання УНІАН.

Він зазначив, що це питання обговорювалося на сьогоднішньому засіданні Кабміну.

“Ухвалено рішення про глибший аналіз цієї ситуації. Аналізується те, що сталося, чому це сталося і шляхи виходу”, - сказав С.Арбузов.

Він висловив сподівання, що розібратися в ситуації вдасться найближчим часом.

“Я переконаний, що шляхи виходу з цієї ситуації будуть знайдені, і якомога скоріше ви почуєте про це від прем'єр-міністра України”, - сказав С.Арбузов.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада 2012 року Україна підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду про співробітництво в реалізації національного проекту «LNG-термінал».

Пізніше з’ясувалося, що Джорді Бонвеї, який підписав документ від іспанської сторони, не мав на це повноважень.

За тиждень до підписання угоди голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав Каськів заявляв про наявність інформації про підготовку «інформаційної атаки» з метою дискредитації проекту «LNG-термінал».

Для вивчення обставин підписання угоди було створено міжвідомчу комісію, яку очолив тодішній в.о. першого віце-прем'єра Валерій Хорошковський.

Результати розслідування комісії поки щонаразі невідомі, а В.Хорошковський подав у відставку через незгоду з повторним призначенням Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністра.

21 грудня 2012 року на закритому засіданні Кабінет Міністрів постановою №1178 скасував надання 2,305 млрд грн державних гарантій на 2012 рік для реалізації проекту «LNG-термінал».

Президент України Віктор Янукович в інтерв'ю газеті “Комсомольская правда в Украине” (4 січня) заявив, що випадок із сумнівним підписанням документа про будівництво LNG-терміналу треба розслідувати і зробити конкретні висновки.

***

Кабмін схвалив збільшення статутного капіталу «Нафтогазу» на 8 млрд грн

Кабінет міністрів схвалив збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на суму 8 млрд грн за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №12 від 9 січня 2013 року.

Згідно з документом, термін обігу ОВДП становитиме 5 років із процентною ставкою доходу на рівні не вище 14,3 відсотка річних.

«Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" забезпечити використання отриманих облігацій внутрішньої державної позики в господарській діяльності відповідно до Статуту компанії», - сказано в постанові.

Як раніше повідомляв УНІАН, згідно з проектом Держбюджету на 2013 рік планувалося здійснити випуск ОВДП на суму 8 мільярдів гривень із подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії НАК «Нафтогаз України».

8 липня 2009 року Кабінет міністрів вирішив збільшити статутний фонд НАК «Нафтогаз України» на 18,6 млрд грн за рахунок коштів стабілізаційного фонду, отриманих від реалізації облігацій внутрішньої державної позики.

«Нафтогаз» згодом почав продавати облігації або укладати угоди РЕПО з банками, що дозволило йому сплатити закупівлю російського газу.

Уряд прогнозує збитки «Нафтогазу» в 2013 році від продажу імпортного газу теплокомункнерго на рівні 21,5 млрд грн.

Кабмін запропонував Верховній Раді в проекті держбюджету на 2013 рік скоротити обсяги збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до 8 млрд грн із 12 млрд грн порівняно з 2012 роком.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Статутний капітал НАК становить 49,84 млрд грн.

***

НБУ вирішив ліквідувати «Ерде Банк»

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію проблемного «Ерде Банку». Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на своєму офіційному сайті.

Як йдеться в повідомленні, рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію банку затверджено постановою НБУ від 9 січня ц.р. і рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів від 10 січня.

Уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку призначено Олександра Курінного, провідного фахівця з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу впровадження планів врегулювання Фонду.

Відповідно до повідомлення, вимоги кредиторів приймаються протягом 30 днів із дня публікації відомостей про ліквідацію. Виплати відшкодувань вкладникам банку проводитимуться відповідно до загального реєстру вкладників, які мають право на відшкодування за рахунок Фонду, з 15 січня до 22 лютого 2013 року - через установи банку «Хрещатик», або надалі - за індивідуальним зверненням до Фонду.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня 2012 року Фонд ухвалив рішення про введення тимчасової адміністрації та призначенні своєї уповноваженої особи в «Ерде Банку» строком на 3 місяці – до 29 січня 2013 року. В період дії тимчасової адміністрації вкладники «Ерде Банку» могли отримувати свої кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день ухвалення рішення НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних і початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тис. грн. Фонд також оголошував про пошук потенційних інвесторів для банку, пропонуючи декілька можливих способів виведення банку з ринку, в т.ч. відчуження всіх або частини активів і зобов'язань банку, повний продаж банку або створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань «Ерде Банку».

***

Суди порушили справи про банкрутство «Луганськгазу» і «Вінницягазу»

Господарські суди Луганської та Вінницької областей порушили справи про банкрутство газопостачальних підприємств «Луганськгаз» і «Вінницягаз».

Про це йдеться в повідомленнях підприємств у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, провадження у справі про банкрутство «Луганськгазу» порушено за заявою кредитора, компанією «Укртрансгаз», у зв'язку із заборгованістю підприємства в розмірі 2,531 млн грн. Провадження у справі «Вінницягаз» порушено за заявою компанії «Еврогаз-Інвест Груп».

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2012 року найбільший приватний власник низки українських облгазів - компанія "Газтек", власниками якої є низка кіпрських компаній, перемогла в приватизаційному конкурсі з продажу 26% акцій ПАТ "Луганськгаз", заплативши за пакет 81 млн 410 тис. грн.

Також у вересні 2012 року компанія "Газтек" перемогла в приватизаційному конкурсі з продажу 22,059% держпакета акцій ПАТ «Вінницягаз», заплативши за пакет 3 млн грн.

Довідка УНІАН. Приватна акціонерна компанія «Газтек» (Київ) є найбільшим власником пакетів акцій низки українських облгазів. Зокрема, "Газтеку" та афільованих із ним структурам належать міноритарні пакети у "Вінниця-", "Волинь-", "Дніпропетровськ-", "Житомир-", "Запоріж-" і "Кримгазі" та ін.

Власниками самого "Газтеку" є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd і Porala Venchers Ltd.

На початку вересня 2012 року "Газтек" залучив у банку “Надра” (Київ) кредит на 250 млн грн для придбання акцій підприємств із газопостачання та газифікації.

Банк "Надра" контролює український бізнесмен Дмитро Фірташ.

***

Активи українських банків у 2012 році зросли до 1,127 трлн грн

Активи банків у 2012 році збільшилися на 6,4% - до 1,127 трлн грн. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Загальні активи банків за рік виросли на 4,5% і наприкінці 2012 року становили 1,268 трлн грн.

У структурі загальних активів кредитні операції становлять 63,7%, вкладення в цінні папери - 8,2%, кореспондентські рахунки в інших банках - 7,9%, готівкові кошти та кошти в Нацбанку - 5,1%, основні засоби та нематеріальні активи - 4,3%, доходи, нараховані до одержання, - 4,2%, дебіторська заборгованість - 5,1%.

Зобов'язання банків у минулому році зросли на 6,7% - до 957,4 млрд грн, з яких кошти фізосіб становили 364,7 млрд грн, або 38,1%, кошти суб'єктів господарювання - 202,6 млрд грн, або 21,2 %, міжбанківські кредити та депозити - 119,3 млрд грн, або 12,5%.

Капітал банків у 2012 році зріс на 5,5% - до 169,8 млрд грн і становив 15,1% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків за рік виріс на 2% і 1 січня 2013 становив 175,4 млрд грн.

Станом на 1 січня 2013 ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України, один з яких мав ліцензію санаційного банку.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН