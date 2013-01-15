ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 15 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Каськіва не звільнять, поки Льовочкін при владі - депутат» пише: розслідування скандалу з підписанням угоди щодо СПГ-термінала з лижним інструктором ні до чого конкретного не призведе, оскільки главу Держінвестпроекта Владислава Каськіва покриває глава АП Сергій Льовочкін, вважає депутат 6-го скликання Тарас Чорновіл...

http://delo.ua/ukraine/kaskiva-ne-uvoljat-poka-levochkin-pri-vlasti-deputat-194610/

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Також «Дело» в публікації «Протиставляти Митний союз Європі і ринку ЄС неправильно - Мунтіян» пише: євроінтеграцію України можна протиставляти економічним інтересам держави в Митному союзі, каже урядовий уповноважений з питань співпраці з РФ Валерій Мунтіян...

http://delo.ua/ukraine/protivopostavljat-tamozhennyj-sojuz-evrope-i-rynku-es-nepravilno-194618/

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«Дело» в публікації «Ділові підсумки дня: «Укравтодор» продовжує провалюватися в боргову яму» пише: «Укравтодор» готується до виплати величезних відсотків, в Україні з'явилася нова авіакомпанія, а фермери роблять ставку на вирощування ягід - такі основні новини за 14 січня...

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-ukravtodor-prodolzhaet-provalivatsja-v-dolgo-194593/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Заощадженого банк збереже», в якому пише: зростання депозитів населення в портфелях банків викликає занепокоєння з боку Нацбанку. Регулятор має намір вимагати збільшення капіталу установ зі статусом ощадних. Це є проблемою для багатьох банків, які не мають інших джерел фондування. Вони будуть змушені знижувати ставки за депозитами або згорнути бізнес в Україні...

http://www.kommersant.ua/doc/2104987

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Вимушена економія», в якому пише: українська економіка демонструє тривожні симптоми. До кінця року різко знизився обсяг імпорту товарів, насамперед обладнання для модернізації виробництва. Бізнес не поспішає витрачати кошти, очікуючи кращих часів. А це може ще більше загальмувати ріст економіки в наступному році, зазначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2104957

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«Сегодня» в публікації «Ким доукомплектують новий Кабмін» пише: призначення міністра промполітики очікується найближчими днями, а Мінкультури, схоже, політикам не потрібно...

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Kem-doukomplektuyut-novyy-Kabmin.html

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Також «Сегодня» в публікації «В Україні закордонні паспорти знову в дефіциті» пише: у «паспортних столах» не знають, коли будуть документи. У міграційній службі запевняють, що затримки немає...

http://www.segodnya.ua/ukraine/V-Ukraine-zagranpasporta-snova-v-deficite.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Тарифи на комуналку: зростання всупереч запевненням влади» пише: хоча влада і запевняла, що тарифи на комунальні послуги не зростатимуть, вже готується план їхнього поетапного підвищення. Експерти попереджають - це може в нинішніх умовах призвести до масових протестів або ігнорування оплати цих послуг загалом...

http://economics.unian.net/rus/detail/153407

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Регіони і міністерства просять повернути зимовий і літній час» пише: через скасування переведення стрілок у Чечні жителі стали частіше запізнюватися, а в Новосибірській області збільшилося число самогубств...

http://izvestia.ru/news/542927

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«Ведомости» в публікації «Підвищення ставок акцизів не вплинуло на алкогольні пристрасті росіян» пишуть: російська акцизна політика не змусить споживачів відмовитися від міцного алкоголю. До такого висновку дійшли експерти Інституту Гайдара. Структура споживання алкоголю в Росії «північного типу» - переважає міцний напій...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/7973191/schet_v_polzu_vodki

(УНІАН)