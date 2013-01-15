США готові й надалі підтримувати реформи в Україні, запевняє посол

Сполучені Штати Америки готові й надалі підтримувати реформи в Україні.

Про це Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт заявив під час зустрічі з першим віце-прем’єр-міністром України Сергієм Арбузовим, повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем’єра.

«Посол побажав Сергію Арбузову успіхів на посаді першого віце-прем’єр-міністра та запевнив у готовності Сполучених Штатів і надалі підтримувати реформи в Україні», - йдеться у повідомленні прес-служби.

Зі свого боку С.Арбузов наголосив на важливості стратегічного партнерства України зі США.

Під час зустрічі, яка відбулася 14 січня, С.Арбузов і Дж.Теффт обговорили актуальні питання українсько-американських відносин та плани двосторонніх контактів на поточний рік, зокрема у форматі Українсько-Американської Ради з торгівлі та інвестицій.