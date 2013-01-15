Янукович сподівається, що стратегічні відносини з Китаєм розвиватимуться

Президент України Віктор Янукович сподівається на розбудову стратегічних відносин з Китаєм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з членом Державної ради Китайської Народної Республіки, міністром оборони КНР Ляном Гуанле, який перебуває з візитом в Україні.

Президент наголосив, що Україна приділяє пріоритетну увагу розвитку стратегічного партнерства між Україною та Китаєм. За його словами, протягом останніх двох років країнам вдалось суттєво активізувати двосторонні відносини.

В.Янукович наголосив, що сторонам вдалось закласти фундамент для подальшої розбудови і наповнення реальним змістом відносин між Україною та Китаєм.

Як повідомляв УНІАН, Китай готовий інвестувати в український агропромисловий комплекс. 28 червня 2012 під час офіційного візиту міністра Миколи Присяжнюка до КНР було підписано Меморандум про співпрацю у сфері підтримки пріоритетних проектів у сільському господарстві України. Згідно з угодою, будуть залучені кредитні кошти обсягом у 3 млрд дол. на реалізацію проектів в українській аграрній галузі.