Депутати пропонують заборонити урядовцям висловлювати позицію, що суперечить політиці влади

Верховній Раді України пропонується заборонити членам уряду, державним службовцям, дипломатичним працівникам під час виконання посадових обов’язків висловлювати позицію, що суперечить змісту закону “Про засади внутрішньої та зовнішньої політики”.

Відповідний проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики» (щодо недопущення випадків порушення вимог законодавства з питань внутрішньої та зовнішньої політики) зареєстрували у ВР народні депутати Віктор Балога, Василь Петьовка (позафракційні) та Павло Балога (фракція Партії регіонів).

Законопроектом також визначається обов’язок Кабінету Міністрів України невідкладно вживати відповідних дисциплінарних заходів до посадових осіб, які порушують вимоги закону.

Автори законопроекту вказали, що державні службовці, дипломатичні працівники під час виконання службових обов’язків дозволяють собі публічні висловлювання, які не відповідають визначеним законом засадам внутрішньої і зовнішньої політики України. Такі висловлювання, на переконання депутатів, завдають шкоди національним інтересам і є неприпустимими з точки зору створення сприятливих міжнародних умов для успішної реалізації Україною своїх внутрішньополітичних цілей і завдань.

Як повідомляв УНІАН, закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» Верховна Рада ухвалила 1 липня 2010 року за ініціативи Президента України Віктора Януковича.

Законом передбачено, що Україна як європейська позаблокова держава здійснює відкриту зовнішню політику і прагне співробітництва з усіма заінтересованими партнерами, уникаючи залежності від окремих держав, груп держав чи міжнародних структур.

Основними засадами зовнішньої політики є забезпечення національних інтересів і безпеки України шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права; забезпечення дипломатичними та іншими засобами і методами, передбаченими міжнародним правом, захисту суверенітету, територіальної цілісності та непорушності державних кордонів України, її політичних, економічних, енергетичних та інших інтересів.

Також передбачено дотримання Україною політики позаблоковості, що означає неучасть України у військово-політичних союзах, пріоритетність участі у вдосконаленні та розвитку європейської системи колективної безпеки, продовження конструктивного партнерства з НАТО та іншими військово-політичними блоками з усіх питань, що становлять взаємний інтерес та забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі.

Визначення та реалізація засад внутрішньої і зовнішньої політики здійснюються на основі тісної взаємодії та координації зусиль Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади в цьому напрямку.