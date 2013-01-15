Анонс на 16 січня

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Заплановано проведення брифінгу за участю голови Державної інспекції з питань захисту прав споживачів Сергія Орєхова і першого заступника голови Державної реєстраційної служби Інни Завальної.

* Відбудеться спільна прес-конференція Європейського банку реконструкції та розвитку, Райффайзен Банку Аваль, Райффайзен Лізинг Аваль та компанії John Deere з нагоди початку впровадження програми кредитування на купівлю агротехніки українськими сільгоспвиробниками. Учасники: Олександр Павлов, старший банкір ЄБРР, керівник відділу з роботи із фінансовими організаціями; Артур Іліяв, заступник голови правління АТ «Райффайзен Банк Аваль»; Петер Крімм, генеральний директор ТОВ «Джон Дір Україна».

* Прес-конференція на тему: «Донбас піднімається з колін - правда про події на шахті "Червоний партизан" та перспективи створення реального профспілкового руху». Учасники: голова Всеукраїнського страйкового комітету, голова профкому НПГС Костянтин Ільченко; директор центру політичного аналізу "Стратагема", шеф редактор порталу "Хвиля" Юрій Романенко; голова громадянського Конституційного конгресу Юрій Збітнєв.

* Відбудеться експертний круглий стіл на тему: «Що відбувається на ринку авіаперевезень України?», присвячений аналізу ситуації, що склалася навколо відразу кількох великих авіакомпаній України, в роботі яких з'явилися серйозні проблеми. У пресі з'явилися повідомлення про прийдешнє банкрутство принаймні двох їх них. Учасники: Ірина КЛИМЕНКО, експерт Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, керівник міжнародного економічного департаменту; Юрій РОМАНЕНКО, політолог, керівник центру політичного аналізу «стратегеми»; Ігор Голубаха, Голова всеукраїнської Асоціації туроператорів України. Запрошені також: представник міністерства інфраструктури України; представник державної авіаційної служби України.

* Прес-конференція на тему: "Оголошення лауреатів 17 загальнонаціональної програми "ЛЮДИНА РОКУ-2012" та володарів міжнародних та спеціальних премій". Учасники: радник Президента України, політолог Дмитро Видрін; народний артист України, ректор Київського інституту музики ім. Р.Глієра Олександр Злотник; народний артист України, поет і продюсер Юрій Рибчинський; Надзвичайний і Повноважний посол України Михайло Резнік; ген.директор загальнонаціональної програми "Людина Року" Аркадій Райцин.

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