ТОП-10 (15 січня)

Росія зняла обмеження на аеронавігаційне обслуговування літаків «АероСвіту» до 24 січня

«Донбасаеро» ініціювала процедуру банкрутства

Податківці пропонують вивчати поточну діяльність великого бізнесу за допомогою нового сервісу

«Укрексімбанк» хоче відсудити у групи транспортних компаній близько 23 млн дол.

Сільгоспвиробництво в Україні в 2012 році скоротилося на 4,5%

Урожай зерна в 2012 році становив 46,2 млн тонн - на 18,6% менше, ніж у 2011 році

Комісія пропонує обмежитися доганою Каськіву за скандал з LNG-терміналом

"Дніпроавіа" припиняє оперування рейсів

Мінфін залучив 796,96 млн грн і 62,99 млн дол. на ОВДП-аукціоні 15 січня

Україна у 2012 році імпортувала нафту і нафтопродукти на 8,8 млрд дол.

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Росія зняла обмеження на аеронавігаційне обслуговування літаків «АероСвіту» до 24 січня

Росія зняла обмеження на аеронавігаційне обслуговування повітряних суден Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «АероСвіт» (Україна) до 24 січня.

Про це УНІАН повідомили у Федеральному агентстві повітряного транспорту Міністерства транспорту Російської Федерації (Росавіація).

«Враховуючи погашення авіаперевізником заборгованості за жовтень 2012 року, «Державна корпорація з організації повітряного руху в Російській Федерації» ухвалила рішення про зняття обмежень на надання аеронавігаційного обслуговування повітряним суднам ПрАТ «Авіакомпанія «АероСвіт» з 00:00 за московським часом 15 січня 2013 року по 24 січня 2013 року», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що авіакомпанія «АероСвіт» погасила заборгованість за надане аеронавігаційне обслуговування (АНО) в повітряному просторі Російської Федерації за жовтень 2012 року у розмірі 521 тис. дол.

При цьому термін погашення заборгованості за АНО за листопад 2012 року у розмірі 697 тис. дол. закінчується 24 січня поточного року.

Як повідомляв УНІАН, з 00.01 за московським часом 11 грудня 2012 року Федеральне агентство повітряного транспорту Міністерства транспорту Російської Федерації (Росавіація) ухвалило рішення про припинення аеронавігаційного обслуговування всіх рейсів авіакомпанії «АероСвіт» у повітряному просторі Російської Федерації. Згідно з інформацією Росавіації, причиною такого рішення стала заборгованість «АероСвіту» перед провайдером аеронавігаційних послуг. Разом з тим, вранці 11 грудня Росавіація ухвалила рішення про зняття обмежень на використання повітряного простору РФ для авіакомпанії «АероСвіт» у зв'язку з погашенням заборгованості.

29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами станом на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямоване на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності і забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсязі.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена у 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році компанія розпочала оновлення середньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року – Boeing 737-900ER.

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«Донбасаеро» ініціювала процедуру банкрутства

Авіакомпанія «Донбасаеро», що входила разом з авіакомпаніями «АероСвіт» і «Дніпроавіа» до стратегічного альянсу "Українська авіаційна група" (УАГ), ініціювала процедуру свого банкрутства.

Про це повідомляється в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Згідно з повідомленням, рішення про порушення справи про банкрутство «Донбасаеро» ухвалив Господарський суд Донецької області 10 січня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямоване на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності і забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами у повному обсязі.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Донбасаеро" була створена у 1933 році як донецьке авіапідприємство, у 2007 році була реорганізована в ТОВ "Донбасаеро". Базується в Міжнародному аеропорту "Донецьк". Є найбільшим в Україні експлуатантом повітряних суден виробництва концерну Airbus: оперує десятьма літаками сімейства Airbus 320, включаючи дев'ять Airbus 320 і один Airbus 321. Спеціалізується на регулярних і чартерних авіаперевезеннях, а також на наданні повітряних суден у лізинг.

На початку 2007 р. спільно з авіакомпанією "АероСвіт" (м. Київ) створила стратегічний альянс "Українська авіаційна група", до якого в жовтні 2010 року приєднався третій авіаперевізник – "Дніпроавіа".

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Податківці пропонують вивчати поточну діяльність великого бізнесу за допомогою нового сервісу

Органи Державної податкової служби України, яка входить до складу Міністерства доходів і зборів, мають намір незабаром запровадити новий сервіс для великого бізнесу, який дозволяє замінити процедуру аудиту моніторингом поточної діяльності з подальшою реакцією з боку податкових органів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства доходів і зборів з посиланням на відповідний проект постанови Кабміну, розміщений на веб-порталі ДПСУ для широкого обговорення.

Сервіс називається «Горизонтальний моніторинг» і поки використовується як експеримент. Зокрема, минулого року його було апробовано на п'яти великих підприємствах і він був досить активно затребуваний бізнесом. Свою зацікавленість у використанні «Горизонтального моніторингу» висловили, за даними Міндоходів, чимало великих компаній і фірм України. Саме тому органи ДПСУ розробили проект постанови Кабміну про порядок введення такого сервісу і розмітили його на веб-порталі www.sts.gov.ua .

У Міндоходів також повідомили, що вперше подібний сервіс було використано у Нідерландах у 2005 році. Пізніше цей досвід успішно перейняли Німеччина, Австрія, Словенія та інші країни.

Сервіс передбачає добру волю платника податків співробітничати з податковими органами.

Як сказано в повідомленні Міндоходів, Держподатслужба з відома платника податків обробляє інформацію про його фінансові операції і тут же вказує на можливі ризикові розрахунки і операції, а також на сумнівних контрагентів, що їх виконують. «Платник податків сам вирішить: продовжувати ділові відносини з таким партнером чи ні», - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року Міністерство доходів і зборів запровадило новий сервіс - «Електронний кабінет платника податків». Метою впровадження нового сервісу, передбаченого розпорядженням Кабінету міністрів України від 5 грудня 2012 року № 1007, є розширення електронних послуг податкових органів, поліпшення якості обслуговування платників податків, забезпечення достовірної інформації від платників податків і підвищення рівня прозорості і відкритості діяльності податкових органів.

Як неодноразово відзначали керівники Міністерства доходів і зборів, перехід від фіскальної до сервісної функції є пріоритетом у роботі міністерства на 2013 рік.

За словами міністра О.Клименка, 2013 рік стане роком змін і подальшого впровадження електронних сервісів, покликаних економити час платників податків і викорінити корупцію у сфері сплати податків.

Нагадаємо, 24 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович створив на базі Державної податкової служби і Державної митної служби Міністерство доходів і зборів. Іншим своїм указом В.Янукович призначив Олександра Клименка міністром доходів і зборів України.

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«Укрексімбанк» хоче відсудити у групи транспортних компаній близько 23 млн дол.

Державний «Укрексімбанк» має намір відсудити у групи транспортних компаній сумарно близько 23 млн дол. боргу на підставі поданої апеляції до Київського апеляційного господарського суду. Відповідне рішення суду від 14 січня оприлюднено в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Як зазначено в документі, згідно з рішенням Господарського суду Києва від 21 вересня 2010 року позов «Укрексімбанку» у справі проти компаній «БМ Транс», «БМ Будмеханізація», АТП-13060, «ВМ. СОМ», «БМ-Сервіс»,«ВМ-2000» про стягнення 5,7 млн євро, 15,2 млн дол. США і 25,4 млн грн задоволено тільки частково. «Укрексімбанк» звернувся до Київського апеляційного господарського суду із заявою про скасування рішення Господарського суду і задоволенні позову банку в повному обсязі. Київський апеляційний господарський суд за результатами розгляду позову банку ухвалив рішення відновити провадження у справі і призначити засідання на 21 лютого 2013 року.

Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» (Державний експортно-імпортний банк України) на 100% знаходиться у власності держави. За даними звітності НБУ, на 1 жовтня 2012 року банки посідав третє місце серед 175 банків України за обсягом активів. Активи банку на 1 жовтня 2012 становили 78,67 млрд грн, кошти клієнтів - 34,07 млрд грн, власний капітал - 17,75 млрд грн. За 9 місяців 2012 року банк отримав прибуток у розмірі 71,53 млрд грн.

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Сільгоспвиробництво в Україні в 2012 році скоротилося на 4,5% - Держстат

Обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в 2012 році скоротилися 4,5% порівняно з 2011 роком, повідомляє Державна служба статистики.

За даними Держстату, спад виробництва на сільгосппідприємствах становив 6,5%, у домогосподарствах — 2,4%.

При цьому індекс виробництва продукції рослинництва за підсумками 2012 року скоротився на 8,2%, зокрема на агропідприємствах — на 10,1%, в домогосподарствах — на 4,6%.

Індекс виробництва продукції тваринництва в 2012 році збільшився на 3,8%, зокрема на сільгосппідприємствах – на 7,6%, у домогосподарствах — на 1,2%.

За даними Держстату, в аграрних підприємствах у 2012 році порівняно з попереднім роком обсяг вирощування худоби і птиці збільшився на 7,2%, зокрема великої рогатої худоби — на 4,9%, свиней — на 8,4%, птиці — на 7%.

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі збільшилися на 5%, свиней — на 8%. Середній надій молока від однієї корови в агропідприємствах збільшився в 2012 році на 13,3%, до 4664 кг, у господарствах населення — на 1,5%, до 4442 кг

Довідка УНІАН. У 2011 році обсяги сільськогосподарського виробництва в Україні порівняно з 2010 роком на тлі доброго врожаю зернових збільшилися на 17,5%. При цьому зростання виробництва продукції рослинництва в 2011 році становило 28,2%, тваринництва — 2,5%.

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Урожай зерна в 2012 році становив 46,2 млн тонн - на 18,6% менше, ніж у 2011 році

Валовий урожай зернових культур у 2012 році скоротився порівняно з 2011 роком на 18,6% - до 46,17 млн тонн, повідомляє Державна служба статистики України.

За попередніми даними Держстату, в 2012 році збір пшениці скоротився на 29,4% - до 15,76 млн тонн, ячменю - на 23,8% - до 6,93 млн тонн, кукурудзи - на 8,4% - до 20,9 млн тонн, проса - на 43,9% - до 0,156 млн тонн, гречки - на 15,3% - до 0,238 млн тонн, рису - на 6,7% - до 0,158 млн тонн. До того ж урожай жита збільшився порівняно з 2011 роком на 16,7% (0,675 млн тонн), вівса - на 24,5% (0,629 млн тонн).

За інформацією Держстату, в 2012 році в Україні було зібрано майже 18,3 млн тонн цукрового буряку, що на 2,4% менше, ніж у 2011 році. Урожай соняшнику в 2012 році становив 8,4 млн тонн проти 8,1 млн тонн у 2011 році, ріпаку – 1,2 млн тонн проти 0,97 млн тонн. Намолот сої збільшився на 6,2% - до 2,4 млн тонн.

Крім цього, Україна в 2012 році зібрала 23,25 млн тонн картоплі (на 4,1% менше 2011 року), 10 млн тонн овочів (на 1,8% більше 2011 року).

Урожай плодів і ягід в Україні збільшився за звітний період на 5,9% - до 2 млн тонн.

Нагадаємо, в 2011 році в Україні було зібрано 56,7 млн тонн зерна.

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Комісія пропонує обмежитися доганою Каськіву за скандал з LNG-терміналом

Урядова комісія запропонувала Президенту України Віктору Януковичу обмежитися доганою очільнику Держагентства з інвестицій та управління національними проектами Владиславу Каськіву за скандал з підписанням угоди про будівництво LNG-терміналу з іспанською компанією Gas Natural Fenosa, що відмовилася згодом від участі в проекті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держінвестпроекту з посиланням на звіт урядової комісії.

Згідно з повідомленням, комісія визнала, що іспанська компанія Socoin Ingenieria y Construccion Industrial, S.L.U, що входить до групи компанії Gas Natural Fenosa, на замовлення держпідприємства "Національний проект "Ел Ен Джі Термінал", що входить до сфери управління Держінвестпроекту, була розробником техніко-економічного обгрунтування нацпроекту.

Рішенням комісії В. Каськіву рекомендували розглянути питання доцільності подальшого перебування на своїх посадах чиновників, уповноважених організовувати виконання нацпроекту "LNG-термінал".

Крім того, Кабінету Міністрів рекомендували доручити Міністерству економічного розвитку і торгівлі розробити і внести на розгляд уряду проект акту про визначення процедури відбору інвесторів, які залучаються до участі в реалізації національних проектів.

«Рішення урядової комісії дозволить успішно завершити нацпроект «LNG-термінал». І це рішення - ціна, завдяки якій українці дізналися, що цей проект-порятунок України в боротьбі за енергетичну незалежність. Зараз цей проект має колосальну популярність і підтримку в суспільстві. Я довго не міг би добитися цього шляхом роз'яснювальної кампанії», - цитує прес-служба В.Каськіва.

За його словами, у команді, відповідальній за проект, провели внутрішнє розслідування, і за його результатами будуть прийняті кадрові рішення.

Водночас В.Каськів висловив упевненість, що проект буде реалізований в будь-якому випадку, а всю інтригу, за його словами, зняв Президент України. Глава Держінвестпроекту також додав, що головні події з проектом відбудуться в найближчі три тижні. «Зараз ми опрацьовуємо понад 12 різних угод з реалізації проекту», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада 2012 року Україна підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG-термінал». Проте пізніше з'ясувалося, що Джорді Бонвеї, який підписав документ з іспанської сторони, не мав повноважень на це. За тиждень до підписання угоди В.Каськів заявляв про наявність інформації про підготовлювану «інформаційну атаку» з метою дискредитації проекту «LNG-термінал». Для вивчення обставин підписання цієї угоди була створена Міжвідомча комісія.

9 січня ц.р. міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький прогнозував суворе остаточне рішення комісії з проведення службового розслідування порушень під час підписання угоди з іспанською компанією Gas Natural Fenosa про будівництво LNG-терміналу. 14 січня, перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, відповідаючи на запитання УНІАН, сказав, що уряд продовжить вивчення обставин підписання угоди з іспанською компанією по LNG-терміналу.

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"Дніпроавіа" припиняє оперування рейсів

Авіакомпанія «Дніпроавіа», яка входила разом з авіакомпаніями «АероСвіт» і «Донбасаеро» до стратегічного альянсу "Українська авіаційна група" (УАГ), на своєму офіційному сайті повідомила про припинення операції рейсів.

«У зв'язку з припиненням операції рейсів авіакомпанія "Дніпроавіа" закриває продаж авіаквитків на власному сайті”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з кінця грудня 2012 року авіакомпанії «Донбасаеро» і «АероСвіт», що входять до стратегічного альянсу "Українська авіаційна група", ініціювали процедуру свого банкрутства.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямовано на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності і забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами у повному обсязі.

Довідка УНІАН. До складу ВАТ «АК «Дніпроавіа» входить аеропорт «Дніпропетровськ», який має статус міжнародного. Авіакомпанія має у своєму розпорядженні також парк літаків, інженерно-авіаційну базу, пасажирський аеровокзал, вантажний (складський), готельний і адміністративний комплекси.

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Мінфін залучив 796,96 млн грн і 62,99 млн дол. на ОВДП-аукціоні 15 січня

Міністерство фінансів України у вівторок, 15 січня, залучило до державного бюджету 796,96 млн грн і 62,99 млн дол. на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Так, Мінфін залучив 339,965 млн грн від розміщення 5-річних гривневих ОВДП з дохідністю 14,3% річних, а також 456,995 млн грн від розміщення 3-річних індексованих держпаперів дохідністю 9,2%. По цих випусках Мінфін задовольнив усі заявки інвесторів - 1 і 4, відповідно.

Водночас міністерство не задовольнило жодної з 9 заявок на гривневі держпапери терміном обігу 1 рік.

Крім того, Мінфін залучив 62,99 млн дол., задовольнивши 1 із 5 заявок на 2-річні валютні ОВДП з дохідністю 8,2%, розміщення яких на аукціоні 15 січня не планувалося.

Гривневі держпапери з терміном обігу 7 років інвесторів не зацікавили.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін 8 січня залучив до державного бюджету 533,612 млн дол. на плановому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики.

Згідно з графіком ОВДП-аукціонів на січень, у поточному місяці Мінфін планує провести чотири аукціони - 8, 15, 22 і 29 січня.

Довідка УНІАН. Станом на 15 січня обсяг ОВДП, які знаходилися в обігу, по сумі основного боргу становить 191,07 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 105,566 млрд грн, у власності банків - 71,302 млрд грн, нерезидентів - 5,459 млрд грн.

Мінфін України у 2012 році залучив до державного бюджету в ході проведення аукціонів з продажу ОВДП 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

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Україна у 2012 році імпортувала нафту і нафтопродукти на 8,8 млрд дол.

Україна за підсумками 2012 року імпортувала нафту і нафтопродукти з Білорусі, РФ, Литви й інших країн на загальну суму 8,839 млрд дол.

Про це повідомляється на сайті Державної митної служби України.

Згідно з повідомленням, імпорт продукції з Білорусі за 2012 рік становив 3,726 млрд дол., з Російської Федерації – 1,631 млрд дол., з Литви – 0,715 млрд дол., з інших країн - 1,535 млрд дол.

Експорт нафти і нафтопродуктів з України у грошовому вираженні становив 1,389 млрд дол.

Зокрема, до РФ - 0,489 млрд дол., на Британські Віргінські острови - 0,303 млрд дол., до Белізу - 0,212 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, Україна за десять місяців 2012 року скоротила імпорт нафти в грошовому вираженні на 70,4% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 1,079 млрд доларів.

Імпорт нафти в грошовому вираженні у жовтні минулого року порівняно з попереднім місяцем скоротився на 26,5%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився на 86,7% - до 42,003 млн дол.

Україна у січні-листопаді 2012 року скоротила виробництво бензину порівняно з аналогічним періодом минулого року на 40,9% - до 1,52 млн тонн, а дизельного пального - на 46,7% - до 1,279 млн тонн.

Довідка УНІАН. В Україні є шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

У 2011 році поставки нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 16,1%, порівняно з 2010 роком, до 9,255 млн тонн. НПЗ переробили 9,049 млн тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.

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УНІАН