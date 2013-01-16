ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 16 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» у публікації «База податкових законів України, які набули чинності із 1 січня 2013 року» пише: перелік податкових документів, поданий Держкомпідприємництва, не є вичерпним, але цілком інформативним...

http://delo.ua/businessman/baza-nalogovyh-zakonov-ukrainy-vstupivshih-v-silu-s-1-janvarja-201-194703/

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Також «Дело» у публікації «Фінансові підсумки дня: апеляція не пощадила Волгу, а податкова вирішила скасувати аудиторські перевірки підприємств» пише: апеляційний суд залишив чинним вирок екс-главі Нацкомфінпослуг у формі п'яти років в'язниці, а податкова має намір замінити аудиторські перевірки підприємств моніторингом їх діяльності - такі основні ділові новини 15 січня...

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-apelljacija-ne-poschadila-volgu-a-nalogovaja-r-194727/

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«Дело» у публікації «Facebook представив пошук за контентом» пише: голова соцмережі Цукерберг пояснив, що "соціальний пошук" - це не пошук по інтернету. Внутрішній пошук ставить перед собою завдання дати користувачеві відповідь, а не посилання на відповідь. Для цього запит буде формулюватися за допомогою фільтрів, що містять ті чи інші критерії відбору...

http://delo.ua/tech/facebook-predstavil-poisk-po-kontentu-194740/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «UniCredit Group затримується», у якому пише: італійська банківська група UniCredit не збирається йти з України. Утім, група не розраховує на зростання прибутковості своїх активів через високий рівень проблемних боргів і очікування девальвації національної валюти. Крім цих факторів, іноземним банкам в Україні і надалі заважатимуть політична нестабільність і труднощі з обслуговуванням боргів, додають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2105619

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «З м'яса вичавлюють воду», у якому пише: в Україні хочуть обмежити гранично допустимий обсяг вмісту води в охолодженому м'ясі птиці. У документі, розробленому Інститутом тваринництва Національної академії аграрних наук, пропонується встановити його на рівні 4%. Проти цього вже виступили найбільші галузеві асоціації, на думку яких виконати такі норми зможуть не всі компанії. В Інституті тваринництва заявляють, що противником цієї норми є найбільший виробник м'яса птиці - «Миронівський хлібопродукт»...

http://www.kommersant.ua/doc/2105727

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«Сегодня» у публікації «До України їде МВФ - чекаємо 15 млрд доларів» пише: заради позики Кабмін може зробити «комуналку» дорожчою і розділити «Нафтогаз»...

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/K-nam-edet-MVF.html

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Також «Сегодня» у публікації «Як жертви відкритих люків, колодязів та ям можуть покарати ЖЕК» подає поради адвоката з даного питання...

http://www.segodnya.ua/regions/krym/Kak-nakazat-ZHEK-zhertvam-otkrytyh-lyukov-kolodcev-i-yam.html

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Сайт «УНІАН-економіка» у матеріалі «Податок на нерухомість - український велосипед з «квадратними колесами» пише: експерти практично одностайні в думці, що податок на нерухомість потрібний, а надходження мають бути спрямовані на ремонт будинків та інженерних комунікацій. Але замість того, щоб обкладати квартири, виходячи з їх вартості, як це робиться в Європі, Україна вирішила винайти велосипед з «квадратними колесами» і «танцювати» від метражу...

http://economics.unian.net/rus/detail/153567

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Також сайт «УНІАН-економіка» у матеріалі «Заступник голови Гідрометцентру: Прогноз погоди дають на 10 днів, все інше - від лукавого» подає інтерв'ю заступника керівника українського Гідрометцентру Анатолія Прокопенка, який розповів, чому помиляються синоптики, коли прийде весна і скільки нині коштує точність знань про ситуацію за вікном...

http://economics.unian.net/rus/detail/153549

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» у публікації «Уряд визначить стандарти вудок та іншої снасті для рибалок» пише: Росриболовство класифікує дозволені знаряддя вилову і перерахує їх офіційні і місцеві назви, щоб не вводити суди в оману...

http://izvestia.ru/news/542971

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«Ведомости» у публікації «Монополія «Газпрому» і «Роснафти» щодо шельфових родовищ поки що незнищенна» пишуть: починаючи з 2008 р. за Законом «Про надра» право на розробку родовищ континентального шельфу РФ є тільки у компаній, підконтрольних державі. Але приватні компанії не полишають спроб пролобіювати зм'якшення цього режиму. Адже потенційні ресурси російського шельфу оцінюються в 76 млрд т умовного палива, тоді як розвідані запаси становлять 10 млрд т...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/8018041/shelf_ne_otdadim

(УНІАН)