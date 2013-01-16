Митний союз відкритий для інших країн СНД, але тільки на повноправній основі - Медведєв

Москва.Митний союз відкритий для вступу інших країн СНД, але лише на повноправній основі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв у ході виступу на Гайдарівському форумі в Москві.

«Митний союз і ЄЕП – відкриті для інших держав. Це відкритий інтеграційний проект, перш за все для участі ЄврАзЕС і держав СНД», - сказав він.

За його словами, потенційні партнери повинні не лише розділяти загальні принципи, але й дійсно бути готовими до їх реалізації не на словах, а на ділі.

Д.Медведєв зазначив, що нові учасники повинні підписати всі інтеграційні документи, а не їх частину.

Він підкреслив, що постановка питання про вибір між західним, східним, північним або південним напрямками інтеграції є надуманою і політизованою постановкою питання.

«Нам потрібно відмовитися від цього. Це важливо і для нас, і для наших сусідів. Нам потрібно гармонізувати наші зусилля в усіх напрямках і сформувати сучасні моделі інтеграції, й це буде найбільш актуальною відповіддю глобальним викликам», - сказав російський прем'єр.

Як повідомлялося, в червні 2011 року Президент України Віктор Янукович висловився за підписання рамкової угоди щодо співробітництва України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1», але Росію це не влаштовує.

13 грудня 2012 року В.Янукович заявив, що Україна повинна приєднатися до деяких положень Митного союзу.

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