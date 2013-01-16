Янукович не зустрічатиметься з Путіним до саміту Україна-ЄС

Президент України Віктор Янукович не планує відвідувати Москву для зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним напередодні наміченого на 25 лютого підписання на саміті Євросоюзу Угоди про зону вільної торгівлі.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Президента Дарія Чепак.

За її словами, у графіку глави держави поки не має відповідних планів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 січня, газета «Известия», посилаючись на джерело в найближчому оточенні В.Януковича, повідомила про можливість такого візиту.

Прес-секретар Президента Росії Дмитро Пєсков сказав виданню, що у Кремль поки не надходило ніяких відомостей щодо візиту В.Януковича до Москви. «Нам не відомо, чи збирається Президент Янукович до Росії. Зустріч із Володимиром Путіним на лютий не запланована», - сказав Д.Пєсков і додав, що Кремль не володіє інформацією про те, що українська сторона відмовилася вступати до Митного союзу.

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