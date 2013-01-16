Анонс на 17 січня

* Засідання Комітету з економічних реформ при Президенті України.

* Прес-конференція: "Земельний мораторій продовжено. Чи зіграє це на користь власників земельних ділянок". Організатор - Український освітній центр реформ. Учасники: Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації; Володимир Лапа, директор Українського клубу аграрного бізнесу, Олександр Колиберда, заступник директора проекту "Агроінвест".

* Прес-конференція: «Ще 15 мільярдів від МВФ: як отримати, на що витратити». Учасники: керуючий партнер компанії «Capital Times» Ерік Найман; генеральний директор Бюро економічних і соціальних технологій Валерій Гладкий.

* Прес-конференція: "Підсумки 2012 року на ринку нерухомості Києва: стабільність на тлі змін". Учасники: генеральний директор АН "Благовіст" Ірина Луханіна і генеральний директор АН Park Lane Галина Мельникова.

* Відбудеться традиційна Пряма лінія читачів газети «Комсомольська правда в Україні» і міністра юстиції України Олександра Лавриновича.

* Господарський суд Київської області розгляне справу за позовом Міністерства інфраструктури та ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" до ПАТ "Авіакоманія "АероСвіт" про стягнення заборгованості в розмірі 42,497 млн грн.

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