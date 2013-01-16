Янукович затвердив положення про Державну службу з надзвичайних ситуацій

Президент України Віктор Янукович підписав указ, яким затвердив Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Текст документа розміщений на офіційному сайті Президента.

Відповідно до указу, Державна служба України з надзвичайних ситуацій є правонаступником Міністерства надзвичайних ситуацій України та Державної інспекції техногенної безпеки України, що реорганізовуються.

У зв’язку з цим Кабінету Міністрів України доручено у двомісячний строк вирішити питання щодо передачі до сфери управління Держслужби з надзвичайних ситуацій цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій, а також нерухомого майна, техніки, інших матеріально-технічних засобів, які належать до сфери управління МНС, Державної інспекції техногенної безпеки станом на 1 січня 2013 року; передачі Держслужбі з надзвичайних ситуацій підрозділів, підпорядкованих МНС, Державній інспекції техногенної безпеки України тощо.

Також указом до ухвалення законодавчих та інших нормативно-правових актів встановлюється порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу новоствореної Держслужби з надзвичайних ситуацій та її територіальних органів, йдеться про збереження умов їхнього грошового і матеріального забезпечення; визначаються повноваження керівника цієї структури.