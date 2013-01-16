ТОП-10 (16 січня)

На лютий візит Януковича до Москви не планується – прес-секретар

Арбузов і Колобов відбули до США для переговорів із потенційними інвесторами

Світовий банк знизив прогноз зростання ВВП України в 2013 році до 2,2%

Курс гривні в 2013 році знизиться до 8,7 грн за долар – Світовий банк

Нацбанк в індивідуальному порядку встановлюватиме обмеження на виведення валюти фізособами за кордон

«Укрексімбанк» розмістив п'ятирічні євробонди на 500 млн дол. із дохідністю 8,75%

Кількість зареєстрованих безробітних в Україні в грудні зросла до 1,8%

Міжнародна банківська група UniCredit спростувала чутки про те, що йде з України

Янукович підписав Указ про створення Державної служби зайнятості

Кабмін розробив антикорупційний законопроект

* * *

На лютий візит Януковича до Москви не планується – прес-секретар

Президент України Віктор Янукович не планує відвідувати Москву для зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним напередодні наміченого на 25 лютого підписання на саміті Євросоюзу Угоди про зону вільної торгівлі.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Президента Дарія Чепак.

За її словами, у графіку глави держави поки не має відповідних планів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 січня, газета «Известия», посилаючись на джерело в найближчому оточенні В.Януковича, повідомила про можливість такого візиту.

Прес-секретар Президента Росії Дмитро Пєсков сказав виданню, що у Кремль поки не надходило ніяких відомостей щодо візиту В.Януковича до Москви. «Нам не відомо, чи збирається Президент Янукович до Росії. Зустріч із Володимиром Путіним на лютий не запланована», - сказав Д.Пєсков і додав, що Кремль не володіє інформацією про те, що українська сторона відмовилася вступати до Митного союзу.

* * *

Арбузов і Колобов відбули до США для переговорів із потенційними інвесторами

Перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов і міністр фінансів Юрій Колобов відбули з неофіційним чотириденним візитом до США для переговорів із потенційними інвесторами і з метою пошуку альтернативних джерел фінансування. Про це УНІАН повідомили в прес-службі першого віце-прем'єра.

Як повідомляється, це перший візит представників нового складу українського уряду до Сполучених штатів Америки. "Ситуація на фінансових ринках залишається непростою, тому дуже важливо працювати із зовнішніми ринками, презентувати Україну та її можливості. Так, у рамках візиту буде проведено низку семінарів на тему інвестиційної привабливості України", - зазначили в прес-службі С.Арбузова.

При цьому в прес-службі не уточнили перелік інвестиційних компаній і фондів, із представниками яких українські чиновники мають намір зустрітися.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2013 році планує здійснити запозичення на рівні 135,530 мільярдів гривень. При цьому граничний обсяг державного боргу України на кінець 2013 року заплановано в сумі 483,032 млрд грн, а обсяг державних гарантій - 50 млрд грн.

Крім того, орієнтовно 24 січня в Україні очікують на приїзд місії Міжнародного валютного фонду, з якою, як передбачається, буде проведено переговори про нову програму stand-by і виділення Україні кредиту обсягом 10 млрд SDR (близько 15,4 млрд доларів).

* * *

Світовий банк знизив прогноз зростання ВВП України в 2013 році до 2,2%

Світовий банк знизив прогноз зростання ВВП України в 2013 році до 2,2% із попереднього прогнозу на рівні 3,5%, зробленого в листопаді 2012 року.

Про це сказано в доповіді Світового банку про перспективи розвитку світової економіки, переданій УНІАН.

Знижено також прогноз зростання ВВП на 2014 рік – до 3,2% з 3,5%. Прогнозний показник зростання ВВП України в 3,5% може бути досягнутий лише в 2015 році, стверджується в доповіді Світового банку.

За прогнозами СБ, за підсумками 2012 року зростання ВВП не перевищить 0,5%, при тому, що, за прогнозом липня 2012 року, річне зростання ВВП очікувалося на рівні 2%.

Зростання українського експорту, за даними СБ, у 2013 році становитиме 3% і збільшиться до 7% лише у 2015 році. Зростання імпорту за підсумками 2013 року становитиме 2% і продовжить тенденцію до зростання до 5% у 2015 році. При цьому капітальні інвестиції скоротяться на 2,3% у 2013 році, і досягнуть піку скорочень – на 4,4% - у 2014 році.

У доповіді Світового банку також наголошується, що в Україні збережеться тенденція до зниження чисельності населення, яка на 2015 рік становитиме 45 млн осіб.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Міністерство економічного розвитку та торгівлі України знизило прогноз зростання ВВП у 2013 році з 4,5% до 3,5%. Разом із тим, Державний бюджет на 2013 рік розраховано, виходячи з показника зростання ВВП у 2013 році на рівні 3,4%.

За прогнозами міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor’s, зростання ВВП України в 2013 році становитиме 2,5%, у 2014 році - 3,5% і 4% у 2015 році.

* * *

Курс гривні в 2013 році знизиться до 8,7 грн за долар – Світовий банк

Курс гривні в 2013 році досягне піку зниження і становитиме 8,7 грн за долар проти курсу 8 грн за долар у 2012 році.

Про це сказано в доповіді Світового банку про перспективи розвитку світової економіки, переданому УНІАН.

Разом із тим, у 2014 р., за даними Світового банку, почнеться поступове зміцнення національної валюти – до 8,6 грн за долар. Прогнозний курс долара в 2015 році становитиме 8,4 грн за долар.

Відзначимо також, що в коментарі УНІАН, аналітики інвестиційної компанії Concorde Capital стверджували, що девальвація гривні може відбутися вже в січні-лютому і за підсумками 2013 року може досягти 10%. За словами аналітиків, швидка девальвація допоможе вирішити такі проблеми, як збереження контролю над гривнею і регулювання роздрібного попиту на валюту, і зрештою НБУ зможе закінчити рік із допустимим рівнем золотовалютних резервів. Крім того, девальвація може привести до покращення прогнозів міжнародних рейтингів України і значно покращить шанси домовитися з ключовим кредитором країни – Міжнародним валютним фондом, що необхідно вже в наступному місяці у зв'язку з приближенням термінів погашення траншів у 1,32 млрд дол. (перший - до 12 лютого).

При цьому керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола Івченко висловив переконання, що незначний попит на готівкову валюту, який скоріш за все спостерігатиметься в перші місяці поточного року, може надати підтримку курсу національної валюти.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк знизив прогноз зростання ВВП України в 2013 році до 2,2% із попереднього прогнозу, зробленого в листопаді 2012 року, в 3,5%. Змінено також прогноз зростання ВВП на 2014 рік – до 3,2% з 3,5%. Прогнозний показник зростання ВВП України в 3,5% може бути досягнутий лише в 2015 році, стверджується в доповіді Світового банку.

* * *

Нацбанк в індивідуальному порядку встановлюватиме обмеження на виведення валюти фізособами за кордон

Національний банк України вніс зміни до положення про порядок видачі ліцензій на розміщення валютних цінностей на рахунках за кордоном, якими передбачено індивідуальний підхід у частині визначення обмежень на виведення валюти фізособами за межі України.

Як повідомляє НБУ в листі комбанкам, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН, ці зміни внесено постановою НБУ від 14 грудня 2012 року №531. Постанова зареєстрована в Міністерстві юстиції й набуває чинності з 25 січня 2013 року.

«Фізособи-резиденти, які отримали індивідуальну ліцензію Нацбанку на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, можуть здійснювати на ці рахунки перекази іноземної валюти в сумі, вказаній у ліцензії», - йдеться в зміненій редакції положення.

На сьогоднішній день передбачено, що фізичні особи, які мають індивідуальну ліцензію, можуть здійснювати перекази валюти на зарубіжні рахунки в розмірі, який не перевищує 600 тис. грн (у еквіваленті) на рік.

* * *

«Укрексімбанк» розмістив п'ятирічні євробонди на 500 млн дол. із дохідністю 8,75%

Державний «Укрексімбанк» розмістив на фінансовому ринку п'ятирічні євробонди на загальну суму близько 500 млн доларів США із дохідністю 8,75%, повідомило УНІАН джерело на фінансовому ринку.

Напередодні ввечері інформацію про розміщення «Укрексімбанком» своїх євробондів агентству УНІАН підтвердило інше джерело на фінансовому ринку.

«Розміщення євробондів «Укрексімбанку» виявилося дещо дорогуватим як для позичальника з 100% контролем держави. Наприклад, премія до котирувань бондів української групи «Метінвест», що представляє корпоративний сектор, з погашенням у 2018 році становила 25 базисних пункта», - прокоментував УНІАН це розміщення керівник аналітичного підрозділу групи "Інвестиційний Капітал Україна" (ICU) Олександр Вальчишен.

Лід-менеджерами випуску євробондів українського держбанку стали банки Morgan Stanley і Credit Suisse.

«Цей випуск став першим розміщенням корпоративних паперів в Україні за більш ніж півтора року. Крім цього, в обігу перебувають єврооблігації «Укрексімбанку» в сумі 750 млн дол. з терміном погашення в 2015 році (їхня поточна дохідність становить 8,36%/7,63%) і субординовані папери в сумі 125 млн дол. з терміном погашення в 2016 (12,24%/10,49%)», - сказала УНІАН старший аналітик інвесткомпанії Dragon Capital Анастасія Туюкова.

«Спред нового випуску припускає потенціал зростання для облігацій ще одного державного банку - "Ощадбанку", єврооблігації якого з терміном погашення в 2016 році зараз торгуються з дохідністю 9,27%/8,90%, або зі спредом 300 базисних пунктів до суверенної кривої», - додала аналітик.

У середу міжнародне рейтингове агентство Moody's присвоїло новому випуску євробондів «Укрексімбанку» рейтинг «B3» з «негативним» прогнозом.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску облігацій Biz Finance PLC, проведеного для фінансування кредиту «Укрексімбанку», очікуваний довгостроковий рейтинг «B (EXP)» і рейтинг зворотності активів "RR4".

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2012 року уряд України розмістив 10-річні єврооблігації на загальну суму 1,250 млрд дол. США з дохідністю на рівні 7,8% річних. А у вересні 2012 року уряд провів дорозміщення єврооблігацій на 600 млн дол., збільшивши суму липневого випуску євробондів з погашенням у липні 2017 року з 2 млрд дол. Тоді дохідність дорозміщення паперів становила 7,46%.

Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» (Державний експортно-імпортний банк України) на 100% є у власності держави. За даними звітності НБУ, на 1 жовтня 2012 року банк посідав третє місце серед 175 банків України за обсягом активів. Активи банку на 1 жовтня 2012 становили 78,67 млрд грн, кошти клієнтів - 34,07 млрд грн, власний капітал - 17,75 млрд грн. За 9 місяці 2012 року банк отримав прибуток у розмірі 71,53 млн грн.

***

Кількість зареєстрованих безробітних в Україні в грудні зросла до 1,8%

Кількість зареєстрованих безробітних в Україні в грудні 2012 р. виросла в порівнянні з листопадом минулого року на 0,2% і становила 1,8% до загальної кількості працездатного населення.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Загальна кількість зареєстрованих безробітних становила 506,8 тис. осіб, з яких 386,3 тис. осіб отримували допомогу з безробіття. До того ж середній розмір допомоги у грудні становив 1028 грн, що на 57 грн більше листопадового показника.

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних серед сільського населення становила 217 тис. осіб, серед міського - 289 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, кількість зареєстрованих безробітних в Україні в листопаді 2012 р. також зросла порівняно з жовтнем 2012 р. на 0,2% і становила 1,6% (441,3 тис. осіб) до загальної кількості працездатного населення.

Кількість безробітних, які одержують матеріальну допомогу, в листопаді в порівнянні з жовтнем також зросла на 49 тис. осіб - до 327 тис. з 288 тис. безробітних. До того ж розмір матеріальної допомоги в листопаді, порівняно з жовтнем, зменшився на 22 грн - до 971 грн з 993 грн.

***

Міжнародна банківська група UniCredit спростувала чутки про те, що йде з України

Міжнародна банківська група UniCredit продовжить діяльність в Україні, сказав голова бізнесу в Центральній та Східній Європі Джанні Франко Папа, спростувавши чутки про те, що одна з найбільших європейських банківських груп йде з цієї країни, повідомляє Reuters.

На українському ринку UniCredit представлена двома установами - шостим за розміром активів «Укрсоцбанком», на придбання якого витратила в 2008 році близько 2 млрд дол., і 34-м за розміром активів «УниКредіт Банком».

"Ми в Україні й хочемо залишатися в Україні", - сказав банкір на прес-конференції у Відні.

Через боргову кризу в єврозоні й невиправдані надії на швидке відновлення розвитку української економіки після кризи 2008-2009 років низка європейських банків минулого року скоротили свій бізнес на ринку України з населенням 45,6 мільйона.

Німецький Commerzbank продав банк «Форум», австрійський Erste повідомив про продаж однойменної "дочки", шведські SEB і Swedbank продали роздрібні бізнеси, зосередившись на обслуговуванні корпоративних клієнтів.

У грудні минулого року група UniCredit, представлена в низці країн колишнього СРСР, повідомила про намір продати - дешевше за ціну придбання - свій «АТФ-банк» у Казахстані.

Довідка УНІАН. Міжнародна банківська група UniCredit є однією з найбільших світових фінансових організацій, яка працює в 22 країнах Європи й ще в 27 країнах світу. Штаб-квартира групи розташована в італійському місті Мілан.

У Центральній та Східній Європі група має велику банківську мережу, представлену понад 4 тис. відділень і офісів.

***

Янукович підписав Указ про створення Державної служби зайнятості

Президент Віктор Янукович своїм Указом створив Державну службу зайнятості України та затвердив Положення про неї. Відповідний Указ (№19/2013) розміщений на сайті Глави держави (див.повний текст Указу і Положення) .

Відповідно до Положення, Державна служба зайнятості України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики України .

Служба входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Службу очолює Голова, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та звільняється з посади Президентом України.

Голова Служби має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України, та звільняються з посад Президентом України.

Пропозиції Прем'єр-міністрові України стосовно кандидатур на посади заступників Голови Служби вносить Міністр на підставі пропозицій Голови Служби.

Основними завданнями Служби, зокрема, є:

- реалізація державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції;

- внесення Міністрові пропозицій щодо формування державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції;

- сприяння громадянам у підборі підходящої роботи;

- надання роботодавцям послуг з добору працівників;

- сприяння громадянам в організації підприємницької діяльності, зокрема шляхом надання індивідуальних та групових консультацій;

- участь у реалізації заходів, спрямованих на запобігання масовому вивільненню працівників, профілактика настання страхових випадків, сприяння мобільності робочої сили та зайнятості населення в регіонах з найвищими показниками безробіття, монофункціональних містах та населених пунктах, залежних від містоутворюючих підприємств;

- організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреби ринку праці;

- додаткове сприяння у працевлаштуванні окремих категорій громадян, які неконкурентоспроможні на ринку праці;

- здійснення контролю за використанням роботодавцями та безробітними коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

***

Кабмін розробив антикорупційний законопроект

Кабінет міністрів розробив проект Закону України щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України для удосконалення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції. Законопроект, який був ухвалений 16 січня на засіданні Кабінету Міністрів, розробляло Міністерством юстиції на виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, проектом закону пропонується удосконалити законодавство у сфері запобігання і протидії корупції. Зокрема, пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", а також редакційні зміни до Законів України "Про господарські товариства", "Про основи національної безпеки України" та "Про застосування амністії в Україні".

Міністр юстиції пояснив, що запропоновані зміни кореспондуються з рекомендаціями, наданими Україні за результатами третього раунду оцінювання нашої країни Групою держав проти корупції (GRECO). Зокрема, вони спрямовані на віднесення усіх корупційних правопорушень, пов’язаних з отриманням неправомірної вигоди, до числа злочинів (як це передбачено положеннями Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією). Одночасно мають бути вилучені з Кодексу України про адміністративні правопорушення статті 1722 "Порушення обмежень щодо використання службового становища" та 1723 "Пропозиція або надання неправомірної вигоди".

Змінами встановлюється кримінальна відповідальність за обіцянку неправомірної вигоди, а також за прийняття пропозиції чи обіцянки такої вигоди. До переліку кримінально караних діянь належить надання неправомірної вигоди третій особі з відома службової особи, яка діятиме на користь особи, що надаватиме таку вигоду. Змінюється механізм звільнення від кримінальної відповідальності при активному хабарництві, допускаючи таку процедуру лише за наявності факту вимагання неправомірної вигоди у поєднанні з добровільним інформуванням після її надання відповідного органу досудового розслідування. Крім того, встановлюється кримінальна відповідальності за активне та пасивне хабарництво у приватній сфері, тобто за дії працівників підприємств, установ, організацій, які не є службовими особами.

Планується, що указані зміни, передбачені урядовим проектом, дозволять виконати взяті Україною зобов'язання щодо криміналізації корупції, а також привести положення вітчизняного законодавства у відповідність з міжнародними стандартами у цій сфері. Відповідно, реалізація цих заходів сприятиме діалогу України щодо лібералізації ЄС візового режиму.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН