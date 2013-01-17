Льовочкін пояснив, чому Президент звільнив Портнова

Звільнення Андрія Портнова з посади керівника Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України пов'язане з реформуванням структури Адміністрації.

Про це сказав глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«У структурі Адміністрації також створюється Управління реформування правоохоронних органів і органів юстиції, роботу якого разом з Управлінням з питань помилування, Управління з питань представництва інтересів Президента України в судах і Головного управління з судоустрою курируватиме Андрій Портнов», - підкреслив глава Адміністрації Президента.

За словами С.Льовочкіна, до сфери відповідальності А.Портнова увійде моніторинг процесу реформування кримінального судочинства у зв'язку з початком дії нового КПК, «імплементація якого перебуває у сфері особливої уваги глави держави».

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Президент Віктор Янукович звільнив Андрія Портнова з посади радника Президента - керівника Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента. Іншим указом В.Янукович призначив А.Портнова своїм радником.