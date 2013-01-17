У лютому уряд відзвітує перед Януковичем щодо планів дій до президентських виборів

Президент України Віктор Янукович ініціює проведення в лютому розширеного засідання Кабінету міністрів для розгляду програми діяльності уряду. Про це сказав Глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна», передає прес-служба Президента України.

«Президент ініціює проведення у третій декаді лютого розширеного засідання Кабінету Міністрів за участю провідних експертів та економістів, де Уряд надасть програму своєї діяльності. Оскільки нинішній уряд відповідно до Конституції України складає свої повноваження перед новообраним Президентом, Віктор Янукович вимагає від Кабміну розробити план своєї роботи на цей період, тобто до 2015 року», - сказав він.

За словами С.Льовочкіна, Президент вимагає від уряду чіткого виконання поставлених завдань - як Програми економічних реформ на 2010-2014 роки, так і актуальних соціальних ініціатив, які ініціював Глава держави.

Нагадаємо, 17 січня під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться засідання Комітету з економічних реформ. Глава держави заслухає доповідь прем’єр-міністра Миколи Азарова про стан виконання Національного плану дій за 2012 рік.