ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 17 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Микола Азаров наполягає на жорсткості умов держзакупівель» пише: до 31 грудня 2015 року учасників торгів можуть «зв'язати» новою кваліфікаційною вимогою - наявність в Україні власних виробництв, а також центрів обслуговування...

http://delo.ua/businessman/nikolaj-azarov-nastaivaet-na-uzhestochenii-uslovij-goszakupok-194820/

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Також «Дело» в публікації «Арбузов і Колобов виїхали до США налагоджувати контакти з інвесторами» пише: перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов і міністр фінансів Юрій Колобов 15 січня відправилися з чотириденним візитом у США. Їхній вояж став першим закордонним візитом представників нового уряду Миколи Азарова...

http://delo.ua/ukraine/arbuzov-i-kolobov-uehali-v-ssha-nalazhivat-kontakty-s-investorami-194791/

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«Дело» в публікації «В Україні знову хочуть відмовитися від переведення годинників на «літній-зимовий» час» пише: з ініціативою виступило Міністерство економічного розвитку і торгівлі...

http://delo.ua/ukraine/v-ukraine-opjat-hotjat-otkazatsja-ot-perevoda-chasov-na-letnee-zi-194861/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Україна рахує до двох», в якому пише: українська економіка в 2013 році може зрости всього на 2,2%, повідомили у Світовому банку. Досягти намічених українським урядом 3-3,5% в умовах збереження рецесії в єврозоні та загрози скорочення економіки США буде складно. До того ж дисбаланс на валютному ринку України може призвести до ослаблення курсу гривні до 8,7 грн/дол. Експерти відзначають неминучість реалізації негативного сценарію, а для того, щоб економіка України виросла хоча б на 3%, радять владі перейти до політики грошового стимулювання...

http://www.kommersant.ua/doc/2106239

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Президент заглибився в надра», в якому пише: Віктор Янукович посилює вплив на нафтогазовий сегмент. Новим главою Державної служби геології та надр призначено близького до оточення глави держави Валерія Дудіна, який має намір продовжити політику залучення зарубіжних інвесторів до видобутку сланцевого газу і газу вугільних пластів. Експерти вважають, що зацікавленість Президента у розвитку цього напряму допоможе зрушити видобуток цього виду палива з мертвої точки...

http://www.kommersant.ua/doc/2106368

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«Сегодня» в публікації «Автопарк нового складу Верховної Ради - дорогих машин стало більше» пише: тепер під Радою через кількість машин ніде пройти. У моді зараз позашляховики Land Rover і Land Cruiser. Й досі актуальні Мерседеси. Паркують депутати авто де завгодно...

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Avtopark-novichkov-Verhovnoy-Rady.html

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Також «Сегодня» в публікації «Україні не вистачає грошей на цифрове телебачення - експерти» пише: безкоштовні ТВ-тюнери «тягнуть» з бюджету по 450 мільйонів гривень на рік...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ukraine-ne-hvataet-deneg-na-cifrovoe-televidenie-eksperty.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Долар продовжать «видавлювати» з економіки заради дешевих кредитів» пише: кредитування фізосіб в Україні, якщо так можна сказати, "летить з одним крилом" - явний перекіс у бік видачі споживчих кредитів. Іпотека - завмерла, незважаючи на всі спроби її запустити. До того ж будь-які кредити видаються під непомірно високі ставки, знизити які без дедоларизації українського ринку неможливо...

http://economics.unian.net/rus/detail/153536

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Мінкультури підтримало Микиту Михалкова у боротьбі з СОТ» пише: режисер продовжує збирати гроші на користь правовласників, які йому цього не доручали. Це може призвести до конфлікту Росії з Всесвітньою торговою організацією...

http://izvestia.ru/news/543084

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«Ведомости» в публікації «Мосміськсуд прирівняв покупку товару за ціною нижче ринкової до розкрадання» пишуть: покупка будь-якого товару за ціною нижче ринкової може вважатися безоплатним присвоєнням, випливає з рішення Мосміськсуду у другій справі ЮКОСа...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/8059821/ot_pokupki_do_hischeniya

(УНІАН)