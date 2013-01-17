Ідея, що Україна може потрапити до ЄС через Митний союз, абсудрна - німецький політолог

Німецький політолог Андреас Умланд вважає абсурдною ідею, що Україна може потрапити до Європейського Союзу через Митний союз.

Про це А.Умланд заявив у програмі «Політклуб з Віталієм Портніковим» на ТВі, коментуючи слова російських урядовців, що вступ до Митного союзу допоможе Україні краще торгувати з ЄС та наблизитися до Європейського Співтовариства.

"За оцінками фахівців, вступ до Митного союзу погіршить економічну ситуацію в Україні. Мені здається абсолютно безглуздим те, що Україна якимось чином може через вступ до Митного союзу наблизитися до Європи", – цитує А.Умланда прес-служба ТВі.

За його словами, це було б можливим, якби Росія теж вела переговори з ЄС щодо зони вільної торгівлі чи політичної асоціації.

"Якщо Україна через Росію, через Митний союз начебто може наблизитися до Європи, чому б тоді Росії, Казахстану і Білорусі не вести переговори про асоціацію? Навпаки, зараз іде відчуження Росії від ЄС, зокрема, від Німеччини. Донедавна в Німеччини була зовсім інша позиція з-поміж західних країн щодо Росії. Але зараз вона зникає прямо на очах", – наголосив А.Умланд.

"На тлі цього відчуження ця ідея, що Україна наблизиться через Митний союз до Євросоюзу, – це просто маячня", – наголосив експерт.

А.Умланд також вважає, що якщо Україна підійде до осіннього саміту "Східного партнерства" у нинішньому стані, то вона не претендуватиме на підписання угод з ЄС.

"Якщо все буде в листопаді так, як сьогодні, то, можна сказати, нічого підписано не буде. Абсолютно однозначно! Хоча б якісь умови зі сформульованих мають бути виконані. Інакше в європейських країнах не зможуть виправдати підписання із такою країною такого довготривалого договору", – зазначив А.Умланд.

Він додав, що якби Україна таки підписала плановані документи з ЄС, "це був би найбільший договір, який Євросоюз будь-коли укладав із країною, яка не є членом ЄС".

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС завершили переговори щодо Угоди про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року – парафували її.

10 грудня цього року Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту «Східного партнерства», який має відбутися в листопаді 2013 року за умови прогресу з боку України у сфері реформ виборчого законодавства, судової реформи, вирішення проблем вибіркового правосуддя та низки інших реформ, зокрема – у сфері боротьби з корупцією та покращення бізнес-клімату.

Зараз Угода про асоціацію перебуває на стадії перекладу та технічної підготовки до підписання.