В Україні знову хочуть скасувати переведення стрілок на зимовий-літній час

Міністерство економічного розвитку і торгівлі підготувало законопроект, згідно з яким пропонується ввести час другого часового поясу (київський час) без щорічного переходу на «літній» час

Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроекту «Про порядок обчислення часу на території України», текст якого мають у своєму розпорядженні «Комментарии».

«На сьогодні діє такий порядок обчислення часу на території України: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня на 1 годину назад. Проектом закону на території України вводиться час другого часового поясу (київський час) без щорічного переведення годинникової стрілки», - йдеться у документі.

Мінекономрозвитку відзначає, що установка такого порядку обчислення часу спрямована на «забезпечення поліпшення стану здоров'я громадян, підвищення працездатності населення, зменшення кількості аварій».

Також у документі наголошується, що цей законопроект було зареєстровано Верховною Радою України 27 лютого 2012 року і він є відкликаним, але таким, що не втратив актуальності.

«Змінено дату набуття чинності з «1 листопада 2012 року» на «1 березня 2013 року», щоб не переходити навесні 2013 року на «літній» час (остання неділя березня), про що було вирішено на нараді в Кабінеті Міністрів України 30 січня 2012 року», - відзначають автори законопроекту.

Як повідомляли «Комментарии», наприкінці лютого 2012 року Кабінет Міністрів України зареєстрував в парламенті проект закону «Про порядок обчислення часу на території України», яким запропоновано ввести на території країни час другого часового поясу (київський час) без щорічного переведення годинникової стрілки.

Як повідомляв УНІАН, вперше «літній» і «зимовий» порядок обчислення часу було введено в Англії у 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії протягом доби. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. На сьогодні на «літній» і «зимовий» час переходять більш ніж у 110 країнах світу.

У червні 2011 року Президент Росії Дмитро Медведєв підписав указ про скасування зимового часу на території РФ.

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Одразу після цього в Україні почали лунати пропозиції про скасування переходу на літній і зимовий час. І 20 вересня 2011 року Верховна Рада України ухвалила постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України», якою встановила з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години. Таким чином, було скасовано щорічне переведення годинників на «зимовий» і «літній» час.

Новації у порядку обчислення часу, ухвалені Верховною Радою, викликали значний резонанс у суспільстві і в середовищі науковців, тому що таке рішення не було узгоджене з фахівцями. Зокрема, науковці стверджували, що рішення Верховної Ради не відповідає міжнародним правилам обчислення часу і фактично вводить в Україні час третього часового поясу, що суперечить фізико-географічному розташуванню нашої держави і нормам, які діють у більшості країн світу.

Після багатьох звернень науковців і обурення громадян ВР скасувала постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України».

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