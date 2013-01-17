Прасолов очолив Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі

Міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов призначений головою Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі замість Петра Порошенка.

Відповідне розпорядження № 13 від 16 січня розміщено на сайті уряду.

Нагадаємо, що І.Прасолова призначено міністром економічного розвитку і торгівлі 24 січня замість П.Порошенка, обраного депутатом Верховної Ради України.

Нагадаємо, до повноважень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) входить введення обмежувальних заходів щодо імпорту в Україну товарів. До П.Порошенка її очолював тоді ще перший віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв. До нього - Василь Цушко під час його перебування на посаді міністра економіки.