Азаров визнав, що рівень проведення реформ - незадовільний

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що рівень проведення реформ в Україні в 2012 році не можна вважати задовільним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Комітету економічних реформ.

«Багато важливих запланованих цілей не досягнуто. Рівень виконання не може нас задовольнити», - сказав М.Азаров.

До того ж він наголосив, що в 2013 році новому складу уряду необхідно буде проаналізувати прорахунки 2012 року і активізувати роботу щодо продовження проведення реформ у всіх сферах.

“Першочергове завдання нових керівників напрямів реформ - якнайшвидше проаналізувати причини допущеного відставання і в максимально короткі строки його ліквідувати; організувати чітке виконання Національного плану дій в 2013 році”, - сказав прем'єр.

До того ж він не деталізував, за якими напрямами і з яких причин сталося відставання від планів виконання реформ.

Водночас М.Азаров відзначив, що в низці областей недостатніми темпами здійснюється робота зі створення центрів екстреної медичної допомоги, а у Волинській, Закарпатській, Полтавській і Тернопільській областях гальмується створення центру з надання адміністративних послуг.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович, відкриваючи засідання Комітету з економічних реформ, відзначив низький рівень реалізації реформ в Україні та назвав "саботажем" невиконання запланованих реформ.

24 грудня 2012 року В.Янукович призначив новий склад Кабінету Міністрів України.