Анонс на 18 січня

18.01.2013 Засідання колегії КМДА: «Про санітарно-епідемічну ситуацію в Києві» Зустріч Азарова з іноземними інвесторами

* Відбудеться розширене засідання колегії КМДА на тему: «Про санітарно-епідемічну ситуацію в місті Києві». Доповідачі: Ольга Рудницька, начальник Головного управління Держсанепідемслужби міста Києва, Віталій Мохорєв, директор Департаменту охорони здоров'я; Оксана Добровольська, директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту; Федір Лапій, головний спеціаліст дитячої імунології Департаменту охорони здоров'я; Наталя Гудзь, начальник Державної служби із лікарських засобів у м. Києві. * Відбудеться зустріч Прем'єр-міністра України Миколи Азарова з іноземними інвесторами. *** Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter