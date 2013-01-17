Нацплан дій-2012 виконано не повністю через низьку виконавчу дисципліну - Акімова

Неповне виконання Національного плану дій 2012 року обумовлено неналежною виконавчою дисципліною в центрі та на місцях, а також недостатньо високою якістю підготовки нормативних актів. Про це перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова сказала під час засідання Комітету з економічних реформ, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Вона зазначила, що торік наша держава зробила досить значний крок на шляху поліпшення інвестиційного клімату та створення передумов для зростання вітчизняної економіки.

Водночас, додала І.Акімова, за різними напрямками реформування рух відбувався з різною інтенсивністю. «Аналіз свідчить, що основні причини невиконання встановлених Президентом України завдань є такими: недостатньо висока якість підготовки законодавчих і нормативних актів, неналежний рівень виконавчої дисципліни як у центрі, так і на місцях, відстоювання відомчих інтересів та обмеженість, або неефективне використання коштів, передбачених на фінансування реформ», - сказала вона.

Перший заступник глави АП наголосила, що низька дисципліна виконавців стала головною завадою на шляху реформ минулого року - з цієї причини не виконано майже третину заходів Нацплану.

«Часто прийняті важливі рамкові законодавчі акти не супроводжувалися своєчасно розробленою нормативною базою, що заважало повноцінному впровадженню законів», - додала І.Акімова.

Вона наголосила, що практика співпраці Секретаріату Комітету з економічних реформ з Урядом має продовжитися в цьому році. «Вона дасть змогу суттєво покращити якість нормативних актів, забезпечити концентрацію бюджетного фінансування на пріоритетних напрямах реформ, якісне інформаційне супроводження реформ з боку керівників відповідних напрямів», - наголосила І.Акімова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Янукович незадоволений рівнем реалізації реформ

Азаров визнав, що рівень проведення реформ - незадовільний