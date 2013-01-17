ТОП-10 (17 січня)

Янукович називає саботажем невиконання запланованих реформ урядом

Питання легалізації зарплат є однією з найбільших проблем, яку доведеться вирішувати в цьому році - Янукович

Суди відкрили справи про банкрутство ще шести облгазів

Кабмін диференціював розмір пенсійного збору при купівлі-продажу або обміні автомобіля

Фонд гарантування вкладів із 18 січня планує почати виплати вкладникам банку «Таврика»

Суд порушив справу про банкрутство «Кримгазу»

Україна та Білорусь планують створити СП з виробництва сільгосптехніки

100% акцій компанії-власника «Укртелекому» продані UА TelecomInvest Limited

Спад промвиробництва в Україні у 2012 році становив 1,8%

Місія МВФ перебуватиме в Україні з 29 січня по 12 лютого

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Янукович називає саботажем невиконання запланованих реформ урядом

Президент України Віктор Янукович назвав саботажем невиконання запланованих реформ урядом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Комітету з економічних реформ.

“Я не можу зрозуміти, як можна виконувати план реформ, спрямованих на покращення життя людей..., на 25-35 відсотків, можна недовиконати на 10-15-25 відсотків, не більше”, - сказав Президент, наголосивши, що це - саботаж, що це свідчить про те, що люди втратили відповідальність, а уряд втратив контроль за ситуацією на місцях.

Президент наголосив, що уряд, а також виконавці на місцях повинні робити все для покращення життя людей, і “не потрібно шукати приводу, що заважає поганим танцюристам”.

В.Янукович підкреслив, що покладає велике сподівання на нових міністрів, а також інших посадовців, “хто прийшов з новою хвилею в цьому році”, щодо прискорення темпів проведення реформ в Україні.

Президент закликав прем’єр-міністра України Миколу Азарова змінити стиль роботи уряду. Зокрема, він зауважив, що не потрібно чекати закінчення року, щоб підбивати підсумки діяльності, і робити це більш оперативно, в тому числі це стосується і кадрових питань.

При цьому В.Янукович підкреслив, що не знімає з себе відповідальності також, але він сказав, що не можна “жити в рожевому світі” і потрібно ухвалювати своєчасні адекватні заходи, які дійсно змінюватимуть ситуацію на краще.

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Питання легалізації зарплат є однією з найбільших проблем, яку доведеться вирішувати в цьому році - Янукович

Президент України Віктор Янукович наголошує, що питання легалізації заробітної плати є однією з найбільших проблем, яку доведеться вирішувати в цьому році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Комітету з економічних реформ.

Він зауважив, що без вирішення питання легалізації заробітних плат, без вирішення питання підняття заробітної плати не можна буде вирішити інші соціальні питання.

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Суди відкрили справи про банкрутство ще шести облгазів

Господарські суди в період з 2 по 9 січня відкрили справи про банкрутство ще шести обласних підприємств з газопостачання і газифікації.

Про це повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з документами, справи порушені за заявами кредитора — компанії «Укртрансгаз» щодо підприємств «Івано-Франківськгаз», «Сумигаз», «Чернігівгаз», «Закарпатгаз», «Криворіжгаз» і «Миколаївгаз».

Як повідомляв УНІАН, 10 січня Господарські суди Луганської і Вінницької областей порушили справи про банкрутство газопостачальних підприємств «Луганськгаз» і «Вінницяагаз».

14 січня госпсуд Дніпропетровської області порушив справу про початок банкрутства газопостачального підприємства «Дніпрогаз».

Господарський суд Харківської області 9 січня порушив справу про початок банкрутства газопостачального підприємства «Харківміськгаз».

За повідомленнями в ЗМІ, кредитори облгазів скористалися тимчасовою відсутністю заборони на банкрутство підприємств ПЕК, щоб добитися від компаній повернення боргів.

Подати позови з вимогою про банкрутство до облгазів стало можливим у зв'язку з тим, що Верховна Рада нового скликання поки що не продовжила дію Закону "Про заходи, спрямовані на забезпечення стабільного функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".

Цей документ забороняє робити банкрутами ті підприємства ПЕК, в яких є частка держави. Базовий закон було ухвалено в 2005 році, але щорічно його дія продовжувалася окремим законом. Цього року такий законопроект внесено до парламенту, але поки що не ухвалено.

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Кабмін диференціював розмір пенсійного збору при купівлі-продажу або обміні автомобіля

Кабінет міністрів України вніс зміни до своєї постанови від 1998 року і встановив три розміри ставок збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при купівлі-продажу або обміні автомобіля замість одного. Відповідну постанову опубліковано на сайті уряду.

Згідно з постановою, розміри ставок пенсійного збору залежать від вартості легкового автомобіля, вказаної в договорі купівлі-продажу, довідки-рахунка торгових операцій, договору обміну, довідки органів митної служби, акта експертної оцінки вартості автомобіля або інших документів, які підтверджують вартість автомобіля.

Зокрема, ставка в 3% встановлюється для випадків, коли вартість автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня звітного року.

Ставка в 4% встановлюється для випадків, коли вартість автомобіля становить від 165 до 290 розмірів прожиткового мінімуму.

Ставка 5% встановлюється, якщо вартість автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму.

При цьому, згідно з постановою, суми збору сплачуються на бюджетні рахунки, відкриті в управліннях Держказначейства, за місцем проведення початкової державної реєстрації автомобіля в Україні і зараховуються до загального фонду державного бюджету.

Раніше розмір пенсійного збору становив 3% незалежно від вартості автомобіля, а суми сплачених зборів акумулювалися в спеціальному фонді державного бюджету.

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Фонд гарантування вкладів із 18 січня планує почати виплати вкладникам банку «Таврика»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 18 січня має намір почати виплати вкладникам проблемного банку «Таврика», повідомляється на офіційному сайті Фонду.

Як говориться в повідомленні, банк «Таврика» починає виплати коштів вкладникам за договорами, термін дії яких закінчився по 21 грудня 2012 року включно, і за договорами банківського рахунку. Виплати здійснюватимуться впродовж періоду тимчасової адміністрації банку «Таврика» через установи «Імексбанку» на підставі реєстру вкладників на одержання коштів за вкладами. Про терміни і порядок виплат вкладникам, термін дії договорів яких закінчується після 21 грудня 2012 року, буде повідомлено додатково.

Також Фонд гарантування вкладів повідомляє про продовження термінів проведення пошуку потенційних інвесторів неплатоспроможного банку «Таврика» до 30 січня 2013 року включно, відповідне рішення ухвалила виконавча дирекція Фонду 15 січня 2013 року. Фонд пропонує потенційним інвесторам виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов'язань на користь приймаючого банку, або шляхом створення і продажу інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань банку, або шляхом продажу банку в цілому.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня 2012 року виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалено рішення про введення тимчасової адміністрації в банку «Таврика». Уповноваженою особою Фонду призначена Наталія Соловйова, начальник відділу тимчасової адміністрації та ліквідації неплатоспроможних банків Фонду. Тимчасову адміністрацію введено строком на 3 місяці з 21 грудня 2012 по 20 березня 2013 року. Впродовж роботи тимчасової адміністрації вкладники банку «Таврика» можуть одержати свої депозити, термін дії договорів яких закінчився, і за договорами банківського рахунку. Виплати за цими договорами здійснюватимуться у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день ухвалення НБУ рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, але не більш як 200 тис. грн.

Банк «Таврика» створено в 1991 році. Згідно з інформацією, обнародуваною на сайті банку, ніхто з акціонерів не володіє більш як 10% акцій банку.

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Суд порушив справу про банкрутство «Кримгазу»

Господарський суд Автономної Республіки Крим 4 січня порушив справу про банкрутство газопостачального підприємства «Кримгаз».

Про це йдеться в повідомленні підприємства у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, провадження у справі про банкрутство «Кримгазу» порушено за заявою кредитора, компанії «УкрГаз-Енерго», у зв'язку із заборгованістю підприємства в розмірі 10,856 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, з 2 по 14 січня господарські суди порушили справи про банкрутство десяти обл- і міськгазів.

За повідомленнями в ЗМІ, кредитори облгазів скористалися тимчасовою відсутністю заборони на банкрутство підприємств ПЕК, щоб домогтися від компаній повернення боргів.

Подати позови з вимогою про банкрутство до облгазів стало можливим у зв'язку з тим, що Верховна Рада нового скликання досі не продовжила дію Закону "Про заходи, спрямовані на забезпечення стабільного функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".

Цей документ забороняє банкрутувати ті підприємства ПЕК, в яких є частка держави. Базовий закон ухвалили в 2005 році, але щороку його дія продовжувалася окремим законом. У цьому році такий законопроект внесений до парламенту, але досі не прийнятий.

Довідка УНІАН. Створене в лютому 2006 року ЗАТ «УкрГаз-Енерго» є спільним підприємством НАК «Нафтогаз України» і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія). З квітня 2006 року по січень 2008 року ЗАТ «УкрГаз-Енерго» було єдиним постачальником природного газу до України.

Компанія «Кримгаз» є монополістом на ринках транспортування газу розподільними трубопроводами та постачання газу за регульованим тарифом у Криму.

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Україна та Білорусь планують створити СП з виробництва сільгосптехніки

Україна і Білорусь планують створити спільне підприємство з виробництва сільськогосподарської техніки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі, про це йшлося на зустрічі Надзвичайного і Повноважного Посла Білорусі в Україні Валентина Величка і міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка.

Зокрема, було розглянуто перспективи участі білоруських підприємств РУП "Мінський тракторний завод", ВО "Гомсільмаш", ВАТ "Мінський автомобільний завод", ВАТ "Бобруйськагромаш" і ВАТ "Лідагропроммаш" у конкурсі зі створення білорусько-українського підприємства в галузі сільськогосподарського машинобудування.

Крім того, в Міністерстві аграрної політики і продовольства України відбулася зустріч керівників цих підприємств із керівниками найбільших українських підприємств - виробників сільськогосподарської техніки, лізингових та інших компаній.

"Під час зустрічі обговорено питання участі білоруських підприємств у відновленні сільськогосподарського машинобудування України. українська сторона висловила зацікавленість в реалізації спільних проектів зі створення підприємств з виробництва енергонасичених тракторів, навісного устаткування, що агрегатується з ними, зернозбиральних комбайнів, сівалок та іншої сільськогосподарської техніки", - повідомили у прес-службі МЗС Білорусі.

Як повідомляв раніше УНІАН, Міністерство аграрної політики та продовольства України планує розробити комплексну програму сільськогосподарського машинобудування з урахуванням фінансових можливостей аграріїв.

За словами міністра Миколи Присяжнюка, на сьогоднішній день стоїть завдання оновити зернозбиральну техніку і важкі трактори для збільшення ефективності роботи аграріїв, зменшення собівартості виробництва та збереження валу врожаю.

М.Присяжнюк повідомив про плани введення державної компенсації кредитів на придбання сільськогосподарської техніки для аграріїв.

За інформацією Мінагропроду, забезпечення селян високоякісною сучасною технікою українського виробництва дозволить зберегти до 6 мільйонів тонн зернових щорічно.

Як заявляв раніше прем'єр-міністр України Микола Азаров, на оновлення парку сільгоспмашин потрібно близько 120 млрд грн протягом найближчих п'яти років.

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100% акцій компанії-власника «Укртелекому» продані UА TelecomInvest Limited

Компанія Epic Telecom Invest Limited (Кіпр) продала 100% своїх акцій дочірньої компанії «ESU», що володіє 92,8% акцій «Укртелекому», компанії UA TelecomInvest Limited (Кіпр).

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, угода відбулася 16 січня, сума угоди становила 6,978 млрд грн.

На сайті Нацкомісії повідомляється, що компанія UA TelecomInvest Limited (Кіпр) була зареєстрована 8 жовтня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, ТОВ «ЕСУ» створене в 2005 році під назвою RBScom. У 2006 році, після приходу австрійського інвестиційного фонду EPIC, компанія змінила назву на EPIC Services Ukraine, або, скорочено, ESU/ЕСУ (компанія повністю належить австрійській компанії EPIC). ЕСУ володіє 92,79% акцій «Укртелекому».

Чистий прибуток «Укртелекому» в 1-му кварталі 2012 року становив 5,4 млн. грн., дохід – 1,9 млрд грн. За 9 місяців 2012 року «Укртелеком» збільшив чистий прибуток до 348 млн грн із МСФЗ.

У грудні 2012 року компанія «ЕСУ», основний акціонер «Укртелекому», зменшила статутний капітал на 10,1 млн. грн, або на 0,21%. Рішення про зменшення статутного капіталу ухвалене 31 жовтня 2012 року загальними зборами учасників ТОВ "ЕСУ". Згідно з рішенням, після зменшення статутного капіталу ЕСУ зборами затверджено статутний капітал у розмірі більш як 4,804 млрд грн. Спосіб зменшення статутного капіталу – згідно з розподільчим балансу. Зменшення статутного капіталу здійснюється у зв'язку з реорганізацією ЕСУ. За даними компанії, чистий збиток ТОВ «ЕСУ» за три квартали 2012 становив майже 559,2 млн. грн, головним чинником збитковості компанії в 2012 році є фінансові витрати на виплату процентного доходу за облігаціями компанії та відсотків за кредитами. Дохід компанії «ЕСУ» (з ПДВ) за три квартали 2012 року становив майже 155,2 млн. грн.

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Місія МВФ перебуватиме в Україні з 29 січня по 12 лютого

Місія Міжнародного валютного фонду прибуде до України для обговорення нової програми 29 січня і перебуватиме в країні до 12 лютого.

Про це йдеться в офіційному повідомленні представництва Фонду, переданому УНІАН.

"На запрошення органів влади, місія МВФ на чолі з Крістофером Джарвісом відвідає Україну в період з 29 січня по 12 лютого для початку переговорів за новою угодою про стенд-бай» (SBA)», - відзначив голова представництва МВФ в Україні Макс Альєр.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова НБУ Ігор Соркін заявив, що місія МВФ може приїхати до України 24 січня.

У свою чергу перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов 14 грудня заявив, що Україна розраховує домовитися з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту стенд-бай обсягом 10 млрд SDR (близько 15,4 млрд доларів).

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки узятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, у разі, якщо Україна в 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого пониження рейтингів.

Нагадаємо також, що у середині грудня минулого року Міжнародний валютний фонд підтвердив запланований візит місії Фонду до України у другій половині січня 2013 р. Спочатку візит планувався на початок грудня 2012 р., проте був відкладений.

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Спад промвиробництва в Україні у 2012 році становив 1,8%

В Україні спад промислового виробництва в грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року становив 3,9%, з груднем 2011 року – 7,6%, а за підсумками січня-грудня 2012 року (проти аналогічного періоду 2011 року) – 1,8%.

Про це повідомила Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, у 2012 році (січень-грудень 2012 року проти січня-грудня 2011 року) зростання зафіксовано в хімічній і нафтохімічній промисловості - на 7,1%, целюлозно-паперовій промисловості - на 4,5%, видобувній промисловості - на 1,9%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів - на 1,5% і розподілі води, газу та електроенергії – на 3%.

При цьому найбільший спад у 2012 році зафіксовано у виробництві коксу, продуктів нафтопереробки - на 26,4%.

У металургійному виробництві і виробництві готових металевих виробів у 2012 році зафіксовано спад на рівні 5,2%, в машинобудуванні - 6% (у т.ч. у виробництві машин та устаткування - спад 9,9%, виробництві електричного, електронного та оптичного устаткування - спад 11,6%, виробництві транспортних засобів та устаткування - збільшення 0,1%), проти збільшення обсягів виробництва на 8,9% і 17,2% відповідно у 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва в листопаді 2012 року порівняно з жовтнем 2012 року становив 2,5%, з листопадом 2011 року – 3,7%, а за підсумками січня-листопада – 1,5%.

У 2011 році (січень-грудень 2011 року проти січня-грудня 2010 року) промислове виробництво України збільшилося на 7,6%.

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