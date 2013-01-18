Англія може вийти зі складу ЄС, якщо Брюссель не погодиться на зміну формули її участі

Великобританія може вийти зі складу Євросоюзу, якщо Брюссель не погодиться на зміну формули участі королівства у співтоваристві. Про це йдеться в опублікованих витягах з промови прем'єра Девіда Кемерона, яку той повинен був виголосити 18 січня в Амстердамі.

Планувалося, що в столиці Нідерландів глава британського уряду дасть чітку відповідь на запитання про стосунки його країни з Євросоюзом найближчими роками. Сам Кемерон називав цю промову, над якою працював кілька місяців, ключовою для зовнішньої політики Об'єднаного Королівства. Однак через захоплення заручників в Алжирі прем'єрові довелося відкласти візит і залишитися в Лондоні, щоб керувати заходами, спрямованими на подолання кризи.

Водночас прем'єр визнав потрібним задовольнити інтерес британської та європейської громадськості, і його прес-служба сьогодні опублікувала ряд програмних заяв нереалізованого виступу, передає ИТАР-ТАСС.

Так, Кемерон вкотре підтвердив, що хотів, аби в майбутньому Великобританія грала "важливу й активну роль у спільноті". А втім, у разі збереження нинішніх протиріч всередині самого Євросоюзу це видається малоймовірним.

За словами Кемерона, зараз головними проблемами ЄС є економічна криза єврозони, недостатня конкурентоспроможність і значне зниження суспільної підтримки ідеї федеративної Європи. "Якщо статус-кво збережеться, існує небезпека того, що європейський проект може провалитися, - наголошується в промові прем'єра. - Ігнорування існуючих проблем змусить британців рухатися в бік виходу /зі співтовариства/".

"Я не хочу, щоб це сталося, - визнав Кемерон. - Я бажаю об'єднаній Європі успіху і прагну до такого формату відносин, який би дозволив нам утриматися в ЄС".

Отже, на думку прем'єра, для "збереження Великобританії в Євросоюзі саме спільнота повинна змінитися".

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