ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 18 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Політичні підсумки дня: Янукович показав «жовту картку» Азарову» пише: Президент провів засідання комітету з економічних реформ, на якому розкритикував проведення реформ урядом Азарова. Янукович запропонував звільнити чиновників, які гальмують процес, і зажадав, щоб Україна потрапила в ТОП-100 рейтингу Світового банку Doing Business...

http://delo.ua/ukraine/politicheskie-itogi-dnja-janukovich-pokazal-zheltuju-kartochku-azaro-194975/

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Також «Дело» в публікації «Фінансові підсумки дня: Банк Коломойського отримав Мегаприбуток, а на «Таврику» ніяк не знайдуть покупців» пише: 17 січня стало відомо, що прибуток Приватбанку за 2012 перевищила 1,5 млрд грн, а Фонд гарантування вкладів продовжив пошук інвесторів для банку «Таврика»...

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-bank-kolomojskogo-poluchil-megapribyl-an-194960/

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«Дело» в публікації «Укртелеком» змінив власника» пише: кіпрська EPIC Telecom Invest продала 100% ЕСУ кіпрської UA TelecomInvest...

http://delo.ua/tech/ukrtelekom-smenil-vladelca-194959/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Банки стали на шлях зниження», в якому пише: високі депозитні ставки і стабільність валютного курсу гривні дозволили банкам накопичити на кореспондентських рахунках рекордну за кілька років суму - 30,8 млрд грн. Настільки значний обсяг ліквідності вже змусив банкірів почати знижувати депозитні ставки. Насамперед подешевшали короткі ресурси терміном до трьох місяців. На думку банкірів, якщо найближчими місяцями в банківській системі збережеться надлишок коштів, почнуть знижуватися і кредитні ставки...

http://www.kommersant.ua/doc/2106973

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Муки спаду», в якому пише: після двох років зростання промисловість знову показала спад виробництва. Збереження негативної кон'юнктури на зовнішніх ринках металургійної та машинобудівної продукції не дозволяє розраховувати на високі темпи зростання промисловості в 2013 році. Найімовірніше, спад триватиме до середини року, а відновлення виробництва в II півріччі буде повільним, вважають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2106964

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«Сегодня» в публікації «Євро обіцяють зростання до 11,5 грн до кінця року» пише: експерти запевняють, що країни ЄС в 2013 році вийдуть з кризи...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Evro-obeshchayut-rost-do-115-grn-do-konca-goda.html

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Також «Сегодня» в публікації «Нардепи вибивають надбавки за російську і віддають зарплату блондинкам» пише: народні обранці отримують до 24 000 грн у місяць. Видання з'ясувало, на що витратили і як обмивали першу зарплату депутати VII скликання...

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Nardepy-vybivayut-nadbavki-za-russkiy-i-otdayut-zarplatu-blondinkam.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Мінкомзв'язку і телеканали вимагають повернути зимовий час» пише: росіянам стало складніше дивитися європейські змагання, зазначають у міністерстві. Європа не буде дивитися трансляції з Сочі-2014, попереджають телевізійники...

http://izvestia.ru/news/543177

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«Ведомости» в публікації «У Кремля виявився рецепт виведення економіки з офшорів» пишуть: робоча група помічника президента Набіулліної запропонувала надавати бізнесменам податкові пільги і спрощувати спадкування бізнесу...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/8104811/chetyre_fronta_kremlya

(УНІАН)