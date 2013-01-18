Анонс на 21 січня

* Прес-конференція на тему: «Що приховують чиновники, коли вимагають підвищення тарифів?». Учасники: Микола Козирєв, голова правління Громадського комітету захисту прав громадян (Луганськ); Тетяна Бойко, координатор житлово-комунальних програм Громадської мережі ОПОРА; Максим Щербатюк, юрист Української Гельсінської спілки з прав людини.

* Прес-конференція на тему: «Підвищення податку на землю: кому і навіщо це потрібно?». Учасники: Андрій Кошиль, президент Земельного союзу України; Анатолій Топал, віце-президент Асоціації професійних управителів нерухомістю.

* Прес-конференція на тему: «Чого буде в курці більше: м'яса або води?». Учасники: директор ТОВ «Агромарс» Олексій Марченко. Будуть проаналізовані можливі наслідки ініціативи Міністерства аграрної політики щодо збільшення допустимого вмісту вологи в м'ясі птиці.

* Відбудеться засідання Колегії Міністерства екології та природних ресурсів України.

* Прес-конференція, присвячена 700-му ювілейному розіграшу лотереї «Лото-Забава». Будуть озвучені результати 700 тиражів лотереї, в якій було виграно понад 1,5 млрд грн. і завдяки якій 176 українців стали мільйонерами і мультимільйонерами, а також історія успіху і популярності лотереї, її плани на майбутнє. Представники ЗМІ зможуть познайомитися з гравцем з Луганська, який у ювілейному 700-му тиражі зірвав джек-пот «Лото-Забава» розміром 7 млн ​​грн і отримав шанс кардинально змінити своє життя.

* Прес-конференція голови Держлікслужби Олексія Соловйова на тему: "Належна фармацевтична послуга в аптеках: продаж ліків за рецептом, контроль якості, асортимент". Організатор - Державна служба України з лікарських засобів.

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