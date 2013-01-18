Янукович: успіх реформ залежить від єдності роботи Президента, уряду і парламенту

Президент Віктор Янукович наголошує, що узгоджена і конструктивна робота голови держави, Кабінету Міністрів і Верховної Ради є запорукою ефективної реалізації реформ в Україні.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це він сказав під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних держадміністрацій.

«Якщо уряд, Верховна Рада, Президент не працюють як єдиний ланцюг, починати будь-які реформи практично неможливо», - сказав голова держави.

В.Янукович переконаний, що для реформування та модернізації країни потрібні фінансові ресурси, законодавчі зміни, а тому всі гілки влади повинні працювати спільно.

За його словами, занадто висока політизація суспільства та боротьба за владу були перешкодами, які стояли на шляху успішного проведення в Україні реформ.

«Нестабільна політична ситуація не давала можливості практично всі роки незалежності починати і рухатися в напрямку реформ у нашій країні, без яких досягти успіхів неможливо», - сказав Президент.