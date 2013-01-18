ТОП-10 (18 січня)

Чотири європейські компанії подали заявки на перегляд умов контрактів з «Газпромом»

Україна в 2012 році скоротила первинну переробку нафти вдвічі

Україна в 2012 року скоротила транзит російського газу на 19% - до 84,3 млрд куб. м

Україна в 2012 році скоротила споживання газу на 5,7% - до 48,7 млрд куб. м

Австрійська компанія EPIC заперечує зміну власника «Укртелекому»

Азаров: тарифи на комуналку можуть підвищити для верств населення із "європейською зарплатою"

Німецька RWE продала «Нафтогазу» в 2012 році 56 млн куб. м газу

Україна опрацьовує два маршрути поставок газу реверсом з Європи

Азаров заявляє, що зростання ВВП України в 2013 році може становити 3-3,5%, інфляція - 3-4%

Мінфін на аукціоні 22 січня запропонує валютні ОВДП

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Чотири європейські компанії подали заявки на перегляд умов контрактів з «Газпромом»

Французька GDF Suez, австрійська Econgas і німецькі Wingas і WIEH подали заявки на перегляд умов контрактів з «Газпромом», повідомив заступник гендиректора «Газпром експорту» Сергій Челпанов.

«За низкою контрактів настало право перегляду, в січні ми отримали заявки від GDF Suez, Econgas, Wingas і WIEH. Це звичайна поведінка, зараз важко сказати, яким буде результат переговорів», - сказав Челпанов під час телефонної конференції у четвер, 17 січня.

Він додав, що такі переговори є звичайною практикою для споживачів «Газпрому».

Челпанов зазначив, що сьогодні «Газпром» продовжує переговори з низкою клієнтів, зокрема компанія RWE Transgas оскаржила умови контракту в суді, передає Газета.RU з посиланням на РІА "Новости".

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Україна в 2012 році скоротила первинну переробку нафти вдвічі

Нафтопереробні заводи України (НПЗ) у 2012 році скоротили обсяг первинної переробки нафти до 4,3 млн тонн, що на 50,8% менше показника 2011 року, йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, первинна переробка нафти на вітчизняних НПЗ у грудні 2012 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 12,6% - до 0,3 млн тонн.

Виробництво бензину моторного в країні за 12 місяців 2012 року скоротилося порівняно з 2011 роком на 42,4% - до 1,635 млн тонн, виробництво дизельного пального для транспорту впало на 48,6% - до 1,371 млн тонн, а мазуту – на 64,9%, до 755 тис. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні є шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

У 2011 році поставки нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 16,1%, порівняно з 2010 роком, до 9,255 млн тонн. НПЗ переробили 9,049 млн тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.

В українському уряді наразі ведеться дискусія про необхідність введення митних зборів на ввезення імпортних нафтопродуктів для стимулювання вітчизняної нафтопереробки.

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Україна в 2012 року скоротила транзит російського газу на 19% - до 84,3 млрд куб. м

Україна за підсумками 2012 року скоротила транзит російського газу до 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника за 2011 рік, йдеться в повідомленні компанії «Укртрансгаз».

Згідно з повідомленням, у грудні обсяг транзиту порівняно з попереднім місяцем збільшився до 8,957 млрд куб. м із 5,8 млрд куб. м.

Транзит російського газу до країн Західної Європи за підсумками 2012 року знизився на 19,7% - до 81,183, а до країн СНД - на 0,69%, до 3,078 млрд куб. м.

«Незважаючи на зменшення обсягів транзиту в 2012 році на 19%, або 20 млрд куб. м, наша компанія очікує збільшити чистий дохід порівняно з минулим роком на 3%, або 483 млн грн», - сказано в повідомленні з посиланням на голову правління «Укртрансгазу» Сергія Винокурова.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький прогнозує обсяг транзиту газу через територію України до країн ЄС у 2013 році на рівні 2012 року.

У червні 2012 року «Газпром» надав «Нафтогазу України» аванс у розмірі 2 млрд дол. за транзит газу, що забезпечило українській стороні обігові кошти для закупівлі газу з метою закачування в підземні сховища.

Транзит газу територією України здійснює «дочка» НАК «Нафтогаз України» - компанія «Укртрансгаз», яка є оператором національної газотранспортної системи. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

8 жовтня 2012, через 30 місяців після старту будівництва, газопровід «Північний потік» (Nord Stream) почав поставки газу за двома гілками.

«Північний потік» - новий маршрут експорту російського газу в Європу в обхід України. Газопровід проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборга) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Протяжність газопроводу становить 1224 км.

Після виходу на проектну потужність обох ниток продуктивність «Північного потоку» становить 55 млрд куб. м газу на рік.

Крім того, з метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу «Газпром» реалізує проект з будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи - "Південний потік" в обхід території України.

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Україна в 2012 році скоротила споживання газу на 5,7% - до 48,7 млрд куб. м

Україна за підсумками 2012 року скоротила споживання газу порівняно з 2011 роком на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м.

Про це йдеться у повідомленні компанії «Укртрансгаз».

Згідно з повідомленням, споживання газу в Україні за грудень становило 8,957 млрд куб. м, що на 2,74% нижче від показника аналогічного періоду минулого року.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром», за попередніми даними, у 2012 р. продав Україні 33 мільярди кубометрів газу.

Міністерство енергетики і вугільної промисловості прогнозує споживання газу Україною в IV кварталі 2012 р. – I кварталі 2013 р. на рівні 38,1 млрд куб. м.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» у четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м. У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м.

Україна в 2011 році спожила 59,3 млрд куб. м природного газу, в 2010 році – 57,7 млрд куб. м природного газу, у 2009 році – 51,9 млрд куб. м, у 2008 році – 66,3 млрд куб. м, у 2007 році – 69,9 млрд куб. м, у 2006 році – 73,9 млрд куб. м, у 2005 році – 76,4 млрд куб. м.

«Нафтогаз України» у січні-вересні поточного року збільшив реалізацію газу в грошовому вираженні на 2,27% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 59,012 млрд грн з 57,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування і розвитку газового комплексу України.

ДК «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу її територією.

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Австрійська компанія EPIC заперечує зміну власника «Укртелекому»

Австрійська компанія EPIC заявляє, що залишається власником 92,7% акцій найбільшого оператора зв'язку в Україні компанії «Укртелеком», уточнивши, що контроль за підприємством переданий від дочірньої структури EPIC Services Ukraine (ESU) іншій дочірній компанії - UA Telecominvest.

Про це сказано в прес-релізі компанії, наданому на запит УНІАН.

«EPIC оголосила про оптимізацію своєї структури, проведеної з технічних міркувань, і створенні компанії UA Telecominvest, 100% акцій якої належать EPIC Telecominvest. Щодо власників компанії «Укртелеком» та дочірньої компанії ESU нічого не змінилося. EPIC як і раніше є власником 100% компанії ESU і 92,7% акцій «Укртелекому» відповідно», - сказано в прес-релізі компанії.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня компанія Epic Telecom Invest Limited (Кіпр) продала 100% своїх акцій дочірньої компанії «ESU», що володіє 92,8% акцій «Укртелекому», компанії UA TelecomInvest Limited (Кіпр), про що було сказано на офіційному сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Сума операції становила 6,978 млрд грн.

Довідка УНІАН. ТОВ «ESU» було створено у 2005 році під назвою RBScom. У 2006 році, після приходу австрійського інвестиційного фонду EPIC, компанія змінила назву на EPIC Services Ukraine, або, скорочено, ESU/ЕСУ. Компанія «ESU» остаточно оформила угоду з купівлі 92,7% акцій Укртелекому в травні 2011 року. Сума операції становила 10,575 млрд грн (приблизно 970 млн євро).

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Азаров: тарифи на комуналку можуть підвищити для верств населення із "європейською зарплатою"

Україна готова піти на диференційоване підвищення тарифів на комунальні послуги для населення, для досягнення компромісу з МВФ про відновлення програм фінансування.

Про це повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров сьогодні під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ, передає РІА «Новости».

"Ми сказали, що ми готові, для тих, хто має європейську зарплату і доходи, ми готові для них, для цієї категорії населення, встановити тарифи такі, які відповідають собівартості цих товарів", - сказав М.Азаров.

До того ж він наголосив, що отримання кредиту МВФ не є критично важливим для України, тому Київ продовжує переговори, розраховуючи добитися прийнятних умов співробітництва. М.Азаров зазначив, що рівень доходів більшої частини населення країни залишається як і раніше низьким, тому люди не зможуть платити повну вартість.

"Що стосується підвищення тарифів на газ для населення - всього, в тому обсязі, про який вони (МВФ) говорили з нами, то на це ми піти не можемо", - додав прем'єр.

Як повідомлялося, Місія Міжнародного валютного фонду відвідає Україну в період із 29 січня до 12 лютого для початку переговорів за новою кредитною угодою. Термін попередньої кредитної програми фонду для України, початої в 2010 році, закінчився в грудні 2012 року. У рамках цієї програми обсягом 15,16 млрд доларів Києву було виділено два транші на загальну суму близько 3,4 млрд дол.

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Німецька RWE продала «Нафтогазу» в 2012 році 56 млн куб. м газу

Німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2012 року, першого року, в якому країна почала імпортувати цей вид палива з європейського ринку, 56 млн куб. м газу.

Про це йдеться в повідомленні компанії RWE, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Цей «перший контракт» у рамках угоди, що закінчився до кінця 2012 року, дозволив нам поставити обсяг до 56 млн куб. м», - сказано в повідомленні.

При цьому RWE не надала інформації про наявність контрактів із «Нафтогазом» на 2013 рік.

Компанія «Нафтогаз України» поки не коментує результати імпорту газу з Європи в 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром», за попередніми даними, у 2012 році продав Україні 33 мільярди кубометрів газу.

Із 1 листопада минулого року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що купується у німецької компанії RWE й поставляється за реверсною схемою в Україну через Польщу.

В 2013 році Україна планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлю в РФ до 20 млрд куб. м.

Також за заявами голови правління «Нафтогазу» Євгена Бакуліна, компанія «Нафтогаз України» очікує збільшення поставок газу від компанії RWE і приходу інших європейських трейдерів на внутрішній ринок.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Україна опрацьовує два маршрути поставок газу реверсом з Європи

Україна на даному етапі опрацьовує два маршрути для організації поставок газу з Європи у реверсному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у п'ятницю, 18 січня, журналістам повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

Він зазначив, що на сьогодні основний маршрут поставки газу з Європи, який Україна закуповує у німецької компанії RWE, проходить через Польщу.

«Поки що отримуємо тільки через Польщу. Ми опрацьовуємо ще два маршрути. Вони будуть відомі найближчим часом», - сказав Е.Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада 2012 року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що закуповується у німецької компанії RWE і поставляється за реверсною схемою до України через Польщу.

У 2013 році Україна планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі в Російській Федерації до 20 млрд куб. м.

За інформацією міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Бойка, в 2013 році поставки можуть здійснюватися через Угорщину.

Також за заявами голови правління НАК «Нафтогаз України» Євгена Бакуліна, компанія чекає збільшення поставок газу від компанії RWE і приходу інших європейських трейдерів на внутрішній ринок.

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Азаров заявляє, що зростання ВВП України в 2013 році може становити 3-3,5%, інфляція - 3-4%

Прем'єр-міністр України Микола Азаров розраховує, що зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2013 році в Україні буде в межах 3-3,5%, інфляція - 3-4%.

Як повідомляє РІА «Новости», про це він заявив у п'ятницю, 18 січня, в ході зустрічі з представниками іноземних ЗМІ.

За словами М.Азарова, уряд зараз працює над пошуком стимулів, які дозволять забезпечити ті параметри розвитку, які закладено в бюджеті країни.

Він також повідомив, що бюджет України на поточний рік розраховувався виходячи з середньорічного курсу національної валюти в 8,3-8,4 гривні за долар.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Держбюджетом, номінальний ВВП у 2013 р. має становити 1,576 трильйона гривень, зростання ВВП – 3,4%, інфляція – 4,8%.

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Мінфін на аукціоні 22 січня запропонує валютні ОВДП

Міністерство фінансів України оголосило про проведення аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 22 січня, на якому запропонує до продажу 2- і 3-річні держпапери, номіновані у валюті, розміщення яких раніше не планувалося.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Окрім валютних ОВДП, на аукціоні 22 січня інвесторам буде запропоновано стандартні ОВДП терміном обігу 9 місяців, 5 і 7 років.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін 15 січня залучив до державного бюджету 796,96 млн грн і 62,99 млн дол. на аукціоні з продажу ОВДП.

Згідно з графіком ОВДП-аукціонів на січень, цього місяця Мінфін планує провести чотири аукціони - 8, 15, 22 і 29 січня.

Довідка УНІАН. Станом на 18 січня обсяг ОВДП, які перебували в обігу, за сумою основного боргу становить 193,62 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 107,56 млрд грн, у власності банків - 70,14 млрд грн, нерезидентів - 5,94 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році залучив до державного бюджету в ході проведення аукціонів із продажу ОВДП 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

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УНІАН