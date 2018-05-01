Баланс тижня: реформи саботують, промвиробництво нижче "нуля", МВФ таки точно їде, сланцевий газ все ближче до реального видобутку

Справжня лавина критики обвалилась цього тижня з президентської "гори" на голови урядовців. Віктор Янукович звинуватив новопризначений Кабмін на чолі із повторнопризначеним прем’єром Миколою Яновичем Азаровим у саботажі реформ. Втім, під цією "лавиною" поки ніхто не загинув. Але, за іронією долі, на "папєрєдників" цього разу звалити все не вдасться.

Так, за словами президента, на сьогодні можна зробити висновок, що наміри і декларації щодо проведення реформ були великі, а рівень виконання цих обіцянок є дуже низьким. “Я хотів би, щоб ми з вами усвідомили: якщо ми щось декларуємо, ми зобов’язані це виконувати, ніхто, як кажуть, пальці в двері не засовує і не примушує брати на себе зобов’язання. Можеш, здатний, вважаєш за доцільне - приєднуйся, будь-ласка, будеш ініціювати - ще краще”, - сказав президент. Він покладає великі сподівання на нових міністрів, а також інших посадовців, “хто прийшов з новою хвилею в цьому році”.

Звичайно, тут виникає одне просте і логічне питання - якщо з реформами все так погано, то для чого президенту всього кілька тижнів тому треба було вносити кандидатуру Миколи Яновича на посаду прем'єр-міністра на другу каденцію? Хоча для людей, які, принаймні, хоч спорадично стежать за українською політичною кухнею це є секретом Полішинеля, бо в Україні так завжди було заведено - стусани та гірку пілюлю - прем'єру, осану та цукерки - президенту. Так було за Кучми, так було за Ющенка, так, зрештою, відбувається і зараз. Невідомо, чи зміниться ця традиція в майбутньому.

Тепер щодо самої суті критики Президента. Переважна більшість аналітиків зауважують її декларативність, і зазначають, що в Україні говорили про реформи завжди, але, очевидно, зараз все ж настав той час, коли треба задекларувати свою відданість реформам реальними кроками, а не заявами. А для того, аби вивести Україну знову на шлях економічного зростання, таких кроків треба зробити чимало, і багато з них будуть справді болючими, з огляду на ту економічну ситуацію, в якій наша країна склалась на сьогодні.

В якому стані опинилася українська економіка сьогодні можна побачити з оприлюднених на цьому тижні данних щодо промислового виробництва за результатами 2012 року. Зокрема, у грудні 2012 року спад промислового виробництва проти листопада п.р. становив 3,9%, проти грудня 2011 року – 7,6%, а за підсумками 2012 року спад економіки склав 1,8%. Причому у таких базових для української економіки галузях, як металургійне виробництво зафіксовано спад на рівні 12% р/р, у машинобудуванні - 19% р/р.

Як зазначили в інвестиційній компанії Dragon Capital, триваюче скорочення обсягів випуску сталі вказує на те, що зовнішній попит залишається слабким, незважаючи на невелике зростання цін. Падіння обсягів виробництва в машинобудуванні було викликано низкою факторів, включаючи слабкий зовнішній попит, введення Росією утилізаційного збору на автомобілі і виробничі перебої у вагонобудуванні. При цьому нафтопереробна галузь продовжила стагнувати, будучи нездатною конкурувати з імпортними нафтопродуктами. Зростання в секторі виробництва та розподілу електроенергії, газу та води очікувано прискорилось в грудні за рахунок збільшення споживання газу та електроенергії через більш холодну погоду, проте воно не змогло компенсувати падіння в інших галузях.

На думку аналітиків з компанії по управлінню активами "Кінто", зниження обсягів промвиробництва означає, що у другому півріччі 2012 року Україна вже майже офіційно увійшла у рецесію. За їх словами, залишається лише дочекатися першої оцінки ВВП за четвертий квартал 2012 р., яка буде опублікована наприкінці січня, щоб переконатися в цьому остаточно. За їх прогнозами, падіння ВВП у четвертому кварталі минулого року могло становити 2,9% р/р, що означатиме, що за підсумками усього року економіка стагнувала з 0,0% приросту ВВП.

На фоні статистики трохи дивують несподівано оптимістичні прогнози Миколи Азарова, які він дав в інтерв’ю іноземним ЗМІ, що зростання у 2013 році в Україні буде в межах 3-3,5%, інфляція - 3-4%. Експерти, натомість, більш ніж стримані в прогнозах. Директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський припускає, що зростання ВВП в 2013 році найімовірніше складе 2%. «У 2013 році я не очікую різкого падіння ВВП. Ймовірно, буде зростання. Можливо, він досягне навіть 2%. Однак це не гарантія благополуччя. Багато чого буде залежати від економічної політики, що проводиться в країні », - підкреслив І.Бураковський.

Тепер про позитивні новини. Цього тижня представництво Міжнародного валютного фонду оприлюднило офіційну інформацію, що місія МВФ прибуде до України для обговорення нової програми кредитування 29 січня і перебуватиме в країні до 12 лютого.

На думку аналітика з Dragon Capital Олени Білан, для укладення нової кредитної угоди Україна повинна буде виконати основні вимоги МВФ, які включають підвищення внутрішніх газових тарифів, підвищення гнучкості валютного курсу і скорочення дефіциту бюджету. Оскільки багато з цих вимог передбачають прийняття непопулярних заходів, майбутні переговори з Міжнародним валюьним фондом будуть непростими. Хоча прем'єр-міністр вже сказав, що Украіна готова піти на підвищення тарифів для верств населення із "європейською зарплатою". При цьому експерт не виключає, що переговори з Фондом продовжаться після завершення візиту місії. "При більш сприятливому розвитку подій буде досягнуто згоди на рівні експертів, однак остаточне затвердження кредиту Радою МВФ залежатиме від виконання попередніх умов. Таким чином, невизначеність щодо перспектив відновлення кредитування навряд чи повністю зникне одразу після закінчення візиту місії МВФ", - зазначила О.Білан. В той же час вона очікує, що угода про нову програму кредитування все ж буде досягнуте, що дозволить уряду і НБУ здійснити планові виплати Фонду, які в цьому році сягнуть рекордних 5,5 млрд дол, за рахунок нових траншів.

На цьому тижні Донецька та Харківська облради схвалили проект із видобутку сланцевого газу на одній з найперспективніших ділянок - "Юзівській". Нагадаємо, у лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладення про розподіл продукції щодо Юзівської (Донецька і Харківська області) і Олеської (Львівська область) площ із запасами сланцевого газу. У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell. Міністр екології і природних ресурсів України Олег Проскуряков вже поспішив оптимістично заявити, що лише в Харьківській області базовий сценарій компанії «Shell» "передбачає більш як 10 млрд доларів, оптимістичний – більш як 50 млрд доларів". "Протягом 10 років за базовим сценарієм ми можемо наростити видобуток сланцевого газу до 10 млрд куб. м на рік, а при піку видобутку років через 20 дійти до 25 млрд куб. м", - зазначив міністр. Проте досвід різноманітних енергетичних проектів в Україні вчить з певною долею обережності ставитись до заяв чиновників про грандіозні плани у цій сфері, оскільки іноді реальність буває трохи іншою, ніж її подають нам чиновники. Проте, що б там не було, але заява про можливість видобутку власного газу є достатньо серйозною заявкою у грі нервів, яка сьогодні триває між Україною та Росією.

Щодо газу. Ця тема поповнилася новою статистикою від "Газпрому". За даними російського монополіста, за 9 місяців 2012 року він скоротив поставки газу до країн колишнього СРСР порівняно з 2011 роком на 23,4% - до 47,9 млрд куб. м. Середня ціна на газ, що відпускається в ці країни за звітний період становила 314,33 дол. за тис. куб. м. Україні, наполягає "Газпром", у 2012 році продано 33 мільярди кубометрів. За попередніми даними наших експертів, Україна в 2012 році скоротила імпорт російского газу на 27,5% - до 32,5 млрд кубометрів. А от транзит впав до 84,3 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника за 2011 рік. Таким чином, в одному ми виграємо, в другому - програємо. На газових переговорах є про що поговорити.

На новий виток вийшла інтрига щодо вже дещо призабутої теми, а саме - приватизації та постприватизаційної долі найбільшого оператора зв'язку в Україні - "Укртелекому". Так, згідно до оприлюдненої в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів новини, 16 січня цього року кіпрська компанія Epic Telecom Invest Limited продала 100% своїх акцій дочірньої компанії «ESU», що володіє 92,8% акцій «Укртелекому» іншій кіпрській компанії UA TelecomInvest Limited (Кіпр). Одразу ж по оприлюдненню цієї новини поновилися давно призабуті розмови про те, а хто ж власне є реальним власником "Укртелекому". Варто нагадати, що впродовж довгого часу курсували чутки про придбання даного активу людьми з близького оточення Віктора Янукович чи компанією Рината Ахметова СКМ, яка, до речі, вчора в інтерв'ю одному з українських видань відхрестилась від цієї версії. Проте вже у п'ятницю компанія EPIC заявила, що залишається власником акцій компанії «Укртелеком», уточнивши, що компанія UA Telecominvest також є її дочірньою структурою. «EPIC оголосила про оптимізацію своєї структури, що проводиться з технічних міркувань, і створення компанії UA Telecominvest, 100% акцій якої належать EPIC Telecominvest. Стосовно власників компанії «Укртелеком» і дочірньої компанії ESU нічого не змінилося. EPIC як і раніше є власником 100% компанії ESU і 92,7% акцій «Укртелекому» відповідно», - йдеться у заяві компанії. Проте, ця заява так і не знімає питання щодо того, хто ж реально стояв і стоїть за цією приватизаційною оборудкою.

Ще одна негативна новина - на цьому тижні відбулось одне з найсуттєвіших знижень українського фондового ринку за одну торгівельну сесію у цьому році. Так, індекс українських акцій UX в середу закрився максимальним в поточному році зниженням на 3,98% до рівня 884,93 пунктів. На жаль, погані звички, які характеризували цей ринок весь минулий рік - висока волотильність та низька ліквідність залишились і в цьому році. Експерти все так само говорять про одного - двох великих гравців на ринку, які примушують його хитатись то в одну, то в іншу сторону. Не треба бути значним аналітиком, аби розуміти, що ця ситуація залишатиметься на ринку й надалі, на фоні відсутності реформування самого ринку, так й української економіки в цілому.

Віталій Неборак