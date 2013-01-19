Голови МЗС України і Німеччини обговорили взаємодію в рамках ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара провів телефонну розмову зі своїм німецьким колегою Гідо Вестервелле, під час якої сторони обговорили питання взаємодії двох країн у рамках головування України в ОБСЄ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Як говориться в повідомленні, Г.Вестервелле привітав Л.Кожару з призначенням на пост міністра і запропонував провести зустріч під час 49-ї Мюнхенської конференції з питань політики безпеки (запланованої на 1-3 лютого) для визначення актуальних завдань українсько-німецьких відносин і співпраці на міжнародній арені в найближчій перспективі.

Л.Кожара прийняв запрошення німецького колеги і погодився на пропозицію про зустріч.

Під час розмови, згідно з повідомленням прес-служби, сторони також обговорили порядок денний відносин Україна-ЄС, зокрема щодо підписання Угоди про Асоціацію.