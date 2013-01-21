ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 21 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» подає матеріал «Розкішні авто, мотоцикли і яхти пропонують оподаткувати - новий законопроект», у якому пише: у Верховній Раді зареєстровали законопроект про оподаткування окремих транспортних засобів, які можуть бути зараховані до предметів розкоші. Його автори - нардепи від "Батьківщини"...

http://delo.ua/finance/roskoshnye-avto-motocikly-i-jahty-predlagajut-oblozhit-nalogom-n-195114/

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Також «Дело» публікує матеріал «Євгена Щербаня вбили через ціни на газ - генпрокурор Пшонка», у якому пише: Генпрокуратура називає мотивом організації вбивства в 1996 році депутата Євгена Щербаня конфлікт його бізнес-інтересів з інтересами Юлії Тимошенко і Павла Лазаренка...

http://delo.ua/ukraine/evgenija-scherbanja-ubili-iz-za-ceny-na-gaz-genprokuror-pshonka-195099/

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Видання «Комерсант-Україна» у публікації «Мита змінять прив'язаність» пише: у Міністерстві фінансів пропонують переглянути принцип розрахунку розміру держмит, прив'язавши їх до мінімальної зарплати і повністю відмовившись від неоподатковуваного мінімуму, а також хочуть зобов'язати операторів ядерних установок сплачувати збір за зберігання відпрацьованого ядерного палива. Експерти вважають нову систему логічною, оскільки вона дозволить щорічно збільшувати надходження до держбюджету, але радять провести інвентаризацію держмит та відмовитися від їх фіскальної спрямованості...

http://kommersant.ua/doc/2109444

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Також «Комерсант-Україна» у публікації «Цей номер не проходить» пише: впровадження послуги зі збереження телефонного номера у разі зміни оператора в Україні натрапило на протести учасників ринку. У компаніях вказують на недосконалість документа, що регламентує надання цього сервісу, і направляють регулятору безліч пропозицій щодо його доопрацювання. Утім, низка експертів звинувачує компанії в затягуванні запуску нової послуги, яка збільшить конкуренцію між ними...

http://kommersant.ua/doc/2109472

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Видання «Сегодня» у публікації «Нові правила авіапоїздок в Україні» пише: гаряче харчування повинно бути через годину після зльоту, а за скасування рейсу заплатять більше вартості квитка...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Aviaperevozki-i-yurprava.html

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Також «Сегодня» в публікації «Нацрада скаржиться на засилля реклами на українському ТБ» пише: нардепи взялися за рекламу і тепер пропонують урізати її час на українському ТБ...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Nacsovet-zhaluetsya-na-zasile-reklamy-na-ukrainskom-TV.html

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Сайт «УНІАН-економіка» у матеріалі «Обіг готівки обмежать: «стіни» зведено, ось-ось натягнуть «стелю» пише: Нацбанк активізує заходи для скорочення обігу готівки в Україні - найближчим часом можуть ввести ліміт на використання готівкових коштів під час оплати товарів і послуг. Примусова "популяризація" безготівкових розрахунків змусить українців збирати на великі придбання виключно гривню. Причому не "під матрацом", а на банківському рахунку...

http://economics.unian.net/rus/detail/153970

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» у публікації «Росія заробить на олімпійських квитках понад 6 млрд рублів» пише: ціна найдорожчого квитка становитиме 40 тис. рублів, найдешевшого - 1 тис. рублів...

http://izvestia.ru/news/543298

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Видання «Ведомости» у публікації «Ernst & Young розповість у Давосі про поганий інвестиційний клімат у Росії» пише: щоб стати частиною світової економіки, країні потрібні не лише хороші макроекономічні показники і торговельні зв'язки...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/8171771/globalizaciya_mimo_rossii

(УНІАН)