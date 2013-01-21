Укрексімбанк відкриває зовнішній ринок

Державний Укрексімбанк розмістив єврооблігації на 500 млн дол США всередині власної кривої - EuroWeek.

Прибутковість випуску облігацій Укрексімбанку на суму 500 млн дол США з купоном 8,75% і погашенням у 2018 році знаходиться всередині власної кривої прибутковості державного банку, - повідомив виданню EuroWeek представник синдикату, який має безпосереднє відношення до угоди. «Облігації Укрексімбанку з погашенням в квітні 2015 року торгувалися на вторинному ринку на рівні 8,5%. У той же час спред між випусками суверенних облігацій з погашенням в 2015 і 2017 рр.. становить близько 35 базисних пунктів, - пояснив представник синдикату. - Таким чином, ставка купона 8,75% знаходиться всередині кривої дохідності облігацій Укрексімбанку».

Ціна випуску також була «агресивною» в порівнянні з облігаціями партнера емітента - державного Ощадбанку, облігації якого з погашенням в 2016 році торгувалися на рівні 9,375%. Повернення Укрексімбанку на ринок зовнішніх запозичень на початку календарного року може стимулювати інших українських емітентів скористатися більш привабливими можливостями залучення ресурсів на міжнародних фінансових ринках, вважають в EuroWeek.

«Було приємно побачити, що Укрексімбанк знову відкриває ринок для українських емітентів в 2013 році, - цитує представника синдикату видання. - Є надія, що й інші емітенти з України зможуть послідувати цьому прикладу, як це було в 2010 році».

Нагадаємо, що останнім випуском доларових облігацій Укрексімбанку був додатковий випуск на суму 250 млн дол США, проведений у жовтні 2010 року. За даними EuroWeek, обсяг книги заявок випуску, який відбувся на цьому тижні досяг 1,1 млрд дол США. Випуск євробондів привернув увагу широкого спектра інвесторів. Компанії з управління активами придбали 47% розміщених облігацій, хедж-фонди - 29%, роздрібні банки та оператори ринку Private Banking - 20%, інші інвестори - 4%. Широкою була також географія покупців паперів: інвестори з США придбали 28% облігацій, Великобританії - 31%, Швейцарії - 17%, Німеччині та Австрії - 10%, інших країн ЄС - 4%, країн Азії - 6%, інших країн - 4% . Лід-менеджерами випуску стали Credit Suisse і Morgan Stanley.