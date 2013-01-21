Кабмін роздав міністрам області

Кабінет Міністрів України визначив міністерства та віце-прем'єр-міністрів, відповідальних урядовців за взаємодію з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Текст відповідного розпорядження від 14 січня 2013 № 17-р оприлюднено на Урядовому порталі.

Зокрема за безпосередню взаємодію з Автономною Республікою Крим та м.Севастополь відповідає Міністерство економічного розвитку, за Харківську область - Міністерство доходів і зборів, Житомирську та Херсонську - Міністерство аграрної політики, Київську - Міністерство внутрішніх справ, Вінницьку та Чернігівську - Міністерство соціальної політики, Львівську - Міністерство оборони, Рівненську та Черкаську - Міністерство фінансів; координатором роботи з цими регіонами визначено першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова.

Безпосередню взаємодію з Кіровоградською і Хмельницькою областями забезпечує Міністерство промислової політики, Луганською і Чернівецькою - Міненерговугілля, Закарпатською - Мінприроди; координатор цих регіонів - віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко. Взаємодія з Волинською та Івано-Франківською областями покладена на Міністерство юстиції, Дніпропетровською та Одеською - на Мінрегіон, м. Київ - Мінінфраструктури; координатором роботи з цими регіонами визначений віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул.

Крім того, взаємодія із Запорізькою та Миколаївською областями покладена на Міністерство культури, Сумською - Міністерство закордонних справ, Полтавською і Тернопільською - Міністерство охорони здоров'я, Донецькою - Міністерство освіти і науки, молоді та спорту; координатор цих регіонів - віце-прем'єр-міністр Костянтин Грищенко.