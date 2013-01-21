Анонс на 22 січня

* В Україні пройдуть святкові заходи до Дня Соборності.

* Прес-конференція на тему: «Чи повернуть гроші пасажирам за затримки транспорту?». Учасники: потерпілий від неякісних послуг транспортної компанії Максим Щербатюк; представник "Правочин", керуючий партнер Олександр Онищенко, керівник Українського фонду правової допомоги Айгуль Муканова.

* Відбудеться засідання постійної комісії Київської міськради з питань екологічної політики, на якому розглядатиметься проект землеустрою щодо встановлення і зміни межі м. Києва.

* Прес-конференція на тему: «Обговорення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг про навчання працівників, відповідальних за проведення фінмоніторингу». Учасники: президент ЛСОУ Наталія Гудима; віце-президент НАКСУ Катерина Калустова; президент ВАКС Вікторія Волковська.

* Прес-конференція на тему: «Феномен України: чому робітники бідні». Учасники: народний депутат, представник фракції Компартії України Ольга Левченко, заввідділом дослідження рівня життя Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ Людмила Черенько, експерт «Фонду суспільної безпеки» Юрій Гаврилечко, представник Федерації профспілок України.

* Прес-конференція авіакомпанії «Візз Ейр Україна». Під час прес-конференції гендиректор «Візз Ейр Україна» Акош Буш і менеджер з комерційної діяльності Наталія Артемова, а також менеджер з корпоративних комунікацій Wizz Air Group Даніель де Карвальо, розкажуть про наміри та подальші кроки авіакомпанії у зв'язку з недавніми суттєвими змінами на українському ринку авіаперевезень.

* Прес-конференція на тему: «Адміністративна реформа: доступні послуги для громадян або чергові «розпили» для чиновників?». Учасники: Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ, Ольга Мельник, президент Фонду локальної демократії (Харків) Віктор Тимощук, заступник голови правління Центру політико-правових реформ, Ігор Брігілевич, експерт Центру інформаційного консалтингу та Центру досліджень місцевого самоврядування; Тетяна Барашкова, президент ГО "Центр підтримки громадських і культурних ініціатив "Тамариск".

* Відбудеться дискусія, присвячена майбутнім виборам мера і міської ради Києва. Організатор - Інститут PolitPR. Учасники: директор Bogush Communications Денис Богуш, директор зі стратегічного планування "Гайдай.com" Сергій Гайдай, куратор Idea Brunch Сергій Вовк, керуючий партнер PR Service Олена Дерев'янко, засновник компанії R & B Group Євген Копатько, політолог Анна Малкіна. Будуть представлені підсумки останніх соціологічних опитувань трьох провідних дослідницьких інститутів, проведених на замовлення Інституту PolitPR. Модератори: гендиректор Інституту PolitPR Дмитро Раїм, шеф-редактор РБК - Україна Антон Підлуцький.

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