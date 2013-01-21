Рибак сподівається, що 2013 рік стане переломним у відносинах України з Євросоюзом

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак сподівається, що 2013 рік стане переломним у відносинах України з Європейським Союзом.

Про це голова ВР сказав під час зустрічі з депутатом Європейського Парламенту, заступником голови Комітету з питань міжнародної торгівлі Європейського парламенту Павлом Залевським, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

До того ж В.Рибак висловив сподівання на підписання в 2013 році Угоди про асоціацію Україна-ЄС та поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі.

Голова Верховної Ради зазначив, що в цей час в Україні вперше за роки незалежності всі гілки влади цілеспрямовано і скоординовано працюють над реалізацією європейських прагнень нашої держави. «Україна буде йти до європейської спільноти», - сказав він, зазначивши, що громадяни України наполягають на впровадженні європейських стандартів у питаннях забезпечення роботою, оплати праці, у сфері охорони здоров'я та освіти.

В.Рибак також повідомив, що Верховна Рада ухвалила рішення про розробку єдиного узгодженого проекту постанови щодо євроінтеграційних устремлінь України. Для парламентських партій, зазначив він, питання євроінтеграції і впровадження європейських стандартів життя в Україні є пріоритетними.

У цьому контексті керівник парламенту наголосив, що українська влада послідовно працює над виконанням зобов'язань України перед Радою Європи, і висловив подяку європарламентаріям за підтримку євроінтеграційних прагнень нашої держави.

Зі свого боку П.Залевський зазначив, що в Європейському Парламенті багато депутатів підтримують Україну на шляху євроінтеграції та проведення реформ. «Ми розуміємо, що українське суспільство розуміє і сприймає європейські цінності - демократію, верховенство права, боротьбу з корупцією», - сказав він.

На думку П.Залевського, співпраця між Верховною Радою та Європарламентом потрібно розвивати, як на рівні постійних комітетів зі співробітництва, так і на рівні неформальних депутатських об'єднань.

Європарламентарій також відзначив важливість якнайшвидшого підписання та ратифікації Угоди про асоціацію та поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі та «наповнення його конкретним змістом» - розробках відповідних заходів для практичної реалізації цього важливого документа.