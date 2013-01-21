ТОП-10 (21 січня)

Вищий госпсуд не задовольнив касацію Кабміну на рішення суду про виплату боргу ЄЕСУ

Україна у січні-листопаді збільшила імпорт газу в грошовому вираженні до 12,9 млрд дол.

Україна за 11 місяців скоротила імпорт нафти у грошовому вираженні на 71,1%

Янукович пропонує розширити повноваження Рахункової палати

«Нафтогаз» заплатить Ernst&Young 10 млн грн за розробку програми реформування НАК

Янукович обговорив газові питання з головою компанії «Ротшильд» у Росії і країнах СНД

Нацкомфінпослуг хоче посилити нормативи ризику для кредитних установ

«Нафтогаз» викупив у «Дельта Банку» ОВДП на 840 млн. грн

В Україні за рік виробництво легкових авто скоротилося на 29%

Угорщина посилила екологічні вимоги до українських автоперевізників

***

Вищий госпсуд не задовольнив касацію Кабміну на рішення суду про виплату боргу ЄЕСУ

Вищий господарський суд України залишив без задоволення касаційну скаргу Державного казначейства та Кабінету Міністрів України на рішення судів першої та другої інстанції, якими Україну було зобов’язано платити на користь Міністерства оборони Росії 3,1 млрд. гривень боргу корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну регулятивну частину ухвали оголосила сьогодні головуюча в судовій колегії суддя Галина Прокопанич.

«Касаційну скарга Державного казначейства України залишити без задоволення, касаційну скаргу Кабінету Міністрів залишити без задоволення», - зазначається в рішенні суду, повний текст якого буде оголошено 24 січня.

Як повідомляв УНІАН, Міноборони РФ звернулося до Господарського суду Києва з приводу виплати урядом України 3,1 млрд грн за боргами корпорації ЄЕСУ. Російська сторона вимагала залучити як відповідача, крім Кабміну України, Держказначейство.

Цей борг, як стверджують у Міноборони РФ, утворився наприкінці 1990-х років, коли ЄЕСУ на чолі з Юлією Тимошенко не виконала гарантовану урядом Павла Лазаренка угоду 1997 року про поставки корпорацією ЄЕСУ продукції для російського оборонного відомства.

У свою чергу, представник ЄЕСУ в суді заявив, що листи П.Лазаренка юридично не є державною гарантією, а ЄЕСУ не змогла виконати поставки у повному обсязі через тиск з боку державних органів України.

19 вересня 2012 року Госпсуд Києва частково задовольнив позов Міноборони РФ, зобов'язавши Україну виплатити російській стороні 3,113 млрд грн. Проте 25 вересня представник Кабінету Міністрів України оскаржив це судове рішення. Також апеляції на це рішення подали Держказначейство і ЄЕСУ. Ці скарги були об'єднані в одне провадження.

3 грудня Апеляційний господарський суд Києва залишив у силі рішення про виплату боргів.

17 грудня 2012 року Україна подала касаційну скаргу до Вищого господарського суду на рішення Апеляційного господарського суду Києва.

***

Україна у січні-листопаді збільшила імпорт газу в грошовому вираженні до 12,9 млрд дол.

Україна за 11 місяців 2012 року збільшила імпорт газу у грошовому вираженні на 1,2% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 12,935 млрд доларів, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, у листопаді 2012 року Україна імпортувала газ у грошовому вираженні на 1,136 млрд дол. – на 16,78% менше, ніж у жовтні 2012 року.

Нагадаємо, значну частку газу, що імпортується, до України становить газ, який поставляється з РФ.

При цьому з листопада поточного року «Нафтогаз України» розпочав імпорт газу, що купується у німецької компанії RWE і поставляється до України через Польщу.

Німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2012 року - першого року, в якому країна почала імпортувати цей вид палива з європейського ринку, - 56 млн. куб. м газу.

У вересні 2012 року представники "Укртрансгазу" заявляли про можливість імпорту газу з Європи об'ємом від 5 до 20 млрд кубометрів в рік у разі використання реверсної схеми роботи трубопроводів.

З квітня 2011 року імпорт до України природного газу середньоазіатського походження (Туркменістан, Узбекистан, Казахстан) почала компанія OstChem Holding, але з 2012 р. компанія, за даними Держстату, імпортує до України виключно російський природний газ.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» у четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за 1 тис. куб. м.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому – 426 доларів.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

***

Україна за 11 місяців скоротила імпорт нафти у грошовому вираженні на 71,1%

Україна за одинадцять місяців 2012 року скоротила імпорт нафти у грошовому вираженні на 71,1% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 1,148 млрд доларів, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, імпорт нафти у грошовому вираженні у листопаді 2012 року порівняно з жовтнем того самого року збільшився на 64%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився на 78,5% - до 68,841 млн дол.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

У 2011 році поставки нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 16,1% порівняно з 2010 роком, до 9,255 млн тонн. Минулого року НПЗ переробили 9,049 млн тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.

***

Янукович пропонує розширити повноваження Рахункової палати

Президент України Віктор Янукович пропонує розширити повноваження Рахункової палати.

Про це йдеться в проекті закону "Про внесення змін до статті 98 Конституції України", внесеному Президентом на розгляд Верховної Ради.

В пояснювальній записці, розміщеній на сайті парламенту, зазначається, що метою законопроекту є розширення компетенції Рахункової палати в частині наділення її повноваженням щодо здійснення контролю за надходженнями до державного бюджету України, що дасть змогу забезпечити повноцінний контроль за виконанням державного бюджету України.

Зокрема, пропонується статтю 98 Конституції України викласти у такій редакції: "Стаття 98. Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата. Організація, повноваження і порядок діяльності Рахункової палати визначаються законом".

Як відомо, законопроекти про внесення змін до Основного Закону, після попереднього схвалення, мають бути направлені парламентом до Конституційного суду для надання висновку щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

***

«Нафтогаз» заплатить Ernst&Young 10 млн грн за розробку програми реформування НАК

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заплатить компанії Ernst&Young 9,995 млн грн за розробку програми реформування компанії.

Про це йдеться у повідомленні «Нафтогазу України», оприлюдненому на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, таку програму Ernst&Young має розробити протягом 2013 року.

Дата акцепту — 18 січня 2013 року. Кінцевий термін укладення договору — 17 лютого 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2012 року компанія «Нафтогаз України» оголосила тендер на розробку плану з реформування компанії.

Метою і завданнями роботи є надання пропозицій щодо оптимальних варіантів реструктуризації НАК «Нафтогаз України» з основних напрямків діяльності компанії та її дочірніх підприємств (видобуток, транспортування і реалізація газу і нафти) у рамках виконання програми реформування газового сектору, а також розробка проектів правових актів, необхідних для правового врегулювання вимог Директиви 2003/55/ЄС за кожним з напрямків.

12 травня 2012 року набрав чинності закон «Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» щодо реформування нафтогазового комплексу».

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Компанія «Ернст енд Янг» (Ernst&Young) є однією з чотирьох провідних міжнародних компаній, які надають послуги у сфері аудиту, оподаткування, консультаційного супроводу трансакцій та інших питань ведення бізнесу. В Україні компанія Ernst&Young веде діяльність з 1991 року.

***

Янукович обговорив газові питання з головою компанії «Ротшильд» у Росії і країнах СНД

Президент України Віктор Янукович провів зустріч із главою компанії «Ротшильд» у Росії та країнах СНД, віце-головою «Ротшильд Європа» Клаусом Мангольдом.

Як передає кореспондент УНІАН, сторони обговорили можливості співпраці в газовій сфері та відзначили важливість цієї співпраці, зокрема з експертної точки зору.

"Ваш фонд переміг, і, наскільки мені відомо, вже оформляються документи, і ми почнемо з вами чергову співпрацю з реформування української газової сфери", - сказав Президент.

"Для нас дуже важливо знати ваші дослідження, вашу професійну точку зору з цих питань, тому що та залежність від джерел постачання енергоносіїв, яка є в Україні, для нас дуже важка", - відзначив В.Янукович.

"Німеччина зараз докладає багато зусиль, щоб змінити існуючу картину у сфері енергетики", - сказав К.Мангольд.

***

Нацкомфінпослуг хоче посилити нормативи ризику для кредитних установ

Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) оприлюднила проект розпорядження про внесення змін до Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних установ, що передбачає посилення нормативів ризику, повідомляє комісія на своєму офіційному сайті.

Відповідно до оприлюдненого проекту, комісія пропонує встановити новий норматив ризику щодо одного контрагента в розмірі 15% власного капіталу і знизити значення існуючого нормативу ризику щодо групи пов'язаних контрагентів до 20% власного капіталу кредитної установи (чинне положення містить вимоги щодо ризику на одного контрагента та групу пов'язаних контрагентів, обмежуючи його до 25% власного капіталу). Проект також встановлює порядок залучення коштів на умовах субординованого боргу та врахування цих коштів у капіталі, призводить окремі норми Положення у відповідність з вимогами Податкового кодексу.

Також комісія оприлюднила проект Положення про включення кредитних установ до Державного реєстру фінансових установ, що встановлює порядок отримання статусу та державної реєстрації фінансової установи.

Як повідомляв УНІАН, Нацкомфінпослуг у 2012 році зареєструвала 59 нових фінансових установ, до того ж кількість кредитних установ зросла на 17 компаній до 708. Згідно з визначенням чинного законодавства у сфері регулювання ринків фінансових послуг, до кредитних установ належать фінансові установи, що надають фінансові кредити на власний ризик за рахунок залучених коштів.

***

«Нафтогаз» викупив у «Дельта Банку» ОВДП на 840 млн. грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» викупила облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у «Дельта Банку» на загальну суму 840,655 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, ОВДМ були реалізовані одним лотом за процедурою закупівлі у одного учасника.

Договір було підписано 15 січня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня 2009 року Кабінет Міністрів вирішив збільшити статутний фонд НАК «Нафтогаз України» на 18,6 млрд грн за рахунок коштів стабілізаційного фонду, одержаних від реалізації облігацій внутрішньої державної позики.

«Нафтогаз» згодом почав продавати облігації або укладати угоди РЕПО з банками, що дозволило йому сплатити закупівлю російського газу.

Кабінет Міністрів своєю постановою від 9 січня схвалив збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на суму 8 млрд грн в 2013 році за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Дельта Банк» зареєстровано 9 лютого 2006 року. На 1 січня 2012 р. основними акціонерами банку були: Микола Лагун - 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.

***

В Україні за рік виробництво легкових авто скоротилося на 29%

Виробництво легкових автомобілів у 2012 році за умови відсутності держпідтримки і слабкого автокредитування скоротилося на 28,5% - до 69,7 тис. одиниць, повідомила Державна служба статистики.

До того ж у грудні випуск «легковиків» упав до 3,1 тис. одиниць, що 40,2% менше, ніж у листопаді 2012 року і на 60,5% поступається обсягам виробництва в грудні 2011 року.

Держстат також повідомляє, що виробництво вантажних автомобілів у країні минулого року скоротилося порівняно з 2011 роком на 7,1% - до 2 936 одиниць, а випуск автобусів скоротився на 14,4% - до 3 206 одиниць.

У грудні 2012 року випуск вантажних автомобілів становив 268 одиниць, перевищивши тим самим результати листопада 2012 року на 43,3%, а грудня 2011 – на 14%. Що стосується автобусів, то в грудні минулого року їх було випущено 149 одиниць, що на 42% менше результатів листопада 2012 року і на 57,5% відстає від обсягів виробництва в грудні 2011 року.

Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» («Запорізький автомобілебудівний завод»), корпорація «Богдан», компанія «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» («Чернігівський автозавод» і «Бориспільський автозавод»).

***

Угорщина посилила екологічні вимоги до українських автоперевізників

Угорщина посилила екологічні вимоги до вантажних транспортних засобів, які використовують українські автоперевізники.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури, перевезення між Україною та Угорщиною будуть можливі тільки вантажними автотранспортними засобами категорії «Євро-3 безпечні» і вищих категорій екологічних вимог.

Таке рішення ухвалили під час засідання Змішаної українсько-угорської комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури в грудні минулого року повідомило про плани вивчити ефективність використання у 2012 році квот дозволів на виконання перевезень вантажів транспортними засобами територіями Італії, Угорщини та Австрії.

Як повідомляло міністерство, дозволи на 2013 рік на виконання перевезень вантажів транспортними засобами територіями Італії, Угорщини та Австрії видаватимуться на підставі окремих розподілів.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН