ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 22 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» подає матеріал «Можливі наслідки від об'єднання податкової та митниці», в якому пише: на Міністерство доходів і зборів покладають надії щодо забезпечення необхідних надходжень до бюджету, скорочення адміністративних витрат і поліпшення обслуговування платників податків. Однак виконання всіх цих цілей здається малоймовірним...

http://delo.ua/ukraine/vozmozhnye-posledstvija-ot-obedinenija-nalogovoj-i-tamozhni-195225/

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Також «Дело» публікує матеріал «Варшавська фондова біржа зацікавилася українськими рітейл-та IT-компаніями», в якому пише: на головному фондовому майданчику Центральної та Східної Європи вважають, що українські компанії із секторів рітейлу та інформаційних технологій можуть зацікавити іноземних інвесторів слідом за представниками вітчизняного агропрому...

http://delo.ua/finance/varshavskaja-fondovaja-birzha-zainteresovalas-ukrainskimi-ritejl-i-195188/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «ЄБРР не чекає підйому» пише: економіка України переживає кризові явища, через які неможливо досягти високих темпів зростання реального ВВП у поточному році. Враховуючи основні макроекономічні фактори, Європейський банк реконструкції і розвитку спрогнозував зростання ВВП України на рівні 1%, що стане одним з найнижчих показників в Європі. У банку не вірять у здатність уряду досягти зростання ВВП на 3,5% навіть у разі рефінансування боргу перед Міжнародним валютним фондом. Це не дозволить виконати план держбюджету за доходами, упевнені експерти...

http://kommersant.ua/doc/2110106

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Види на розкіш» пише: уряд повернувся до ідеї запровадження податків на багатство і предмети розкоші. У Міністерстві фінансів допрацювали проект закону і запропонували з 2014 року, крім квартир, житлових будинків і автомобілів, оподатковувати й нежилі приміщення, а також великі земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлових будинків. На їх власників поширюватиметься підвищений земельний податок. Експерти очікують, що законопроект ухвалять в урізаному вигляді, і багато заможних українців зможуть уникнути зайвих витрат...

http://kommersant.ua/doc/2109962

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Видання «Сегодня» в публікації «Янукович поговорить про розвиток в умовах жорсткої економії» пише: завтра у швейцарському Давосі відкриється щорічний Всесвітній економічний форум, в якому візьме участь і український Президент Віктор Янукович. З офіційних осіб від України туди поїдуть ще віце-прем'єр Юрій Бойко і глава МЗС Леонід Кожара...

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/-YAnukovich-pogovorit-o-chastnikah.html

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Також «Сегодня» в публікації «До весни в Україні очікується розпродаж автомобілів моделей минулих років» пише: в 2013 році можна буде купити дешевше автомобілі старих моделей...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/V-ukrainskih-avtosalonah-ozhidayutsya-bolshie-skidki.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «ЄАБР: Україна здатна впливати на ситуацію на світовому зерновому ринку» пише: згідно аналізу ЄАБР, в Україні до 2014 року істотних змін в урядовій зерновий політиці не очікується. У зв'язку із зобов'язаннями перед СОТ та перспективою майбутньої зони вільної торгівлі з ЄС держава утримуватиметься і від експортних обмежень...

http://economics.unian.net/rus/detail/154194

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Росія інвестує в Курили» пише: «дочка» ЗЕБа визначила 10 проектів на Далекому Сході, які сьогодні можуть розраховувати на держінвестиції. Серед них рибопереробний комплекс на острові Шикотан. Японці навряд чи будуть задоволені...

http://izvestia.ru/news/543397

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Видання «Ведомости» в публікації «На електроенергетику чекають зміни з можливим підвищенням цін» пише: Міненерго РФ пропонує ввести еталони для розрахунків тарифів на тепло і збутові надбавки, а також змінити регулювання в мережах...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/8225071/etalony_dlya_energetiki

(УНІАН)