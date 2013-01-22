Прокуратура викрила підпільне казино на вул. Горького в Києві

Прокуратура Голосіївського району Києва викрила та припинила незаконну діяльність підпільного казино «Євро» на вул. Горького, 8.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Голосіївського району міста Києва, відомості про кримінальне правопорушення за фактом зайняття гральним бізнесом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України «Зайняття гральним бізнесом»).

Під час огляду місця події з казино було вилучено 6 покерних столів, понад 150 гральних фішок різного номіналу та гроші, на які грали відвідувачі незаконного грального закладу.

Слідство у кримінальному провадженні доручено Голосіївському райуправлінню міліції.

Під час розслідування кримінального провадження буде встановлено власника грального закладу, якому загрожує покарання у вигляді штрафу до 680 тис. грн.

За законодавством, гральний бізнес та участь в азартних іграх в Україні заборонені.