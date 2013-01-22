ЗТР інвестує в соцсферу

ПАТ «Запоріжтрансформатор» (ЗТР) проводить реконструкцію комплексу спортивних споруд (КСС). Інвестиції в проект з відновлення КСС становитимуть понад 8 млн грн, повідомляє прес-служба підприємства.

Згідно з повідомленням, вкладені кошти спрямують на реконструкцію і модернізацію будівлі комплексу, ремонт 4 спортивних залів і побутових приміщень, а також на створення комфортних умов для занять.

Ремонтні роботи розпочато у вересні 2012 р., а планована дата завершення проекту - липень 2013 року.

Комплекс спортивних споруд ЗТР забезпечує працівникам підприємства, їхнім дітям можливість постійно зміцнювати своє здоров'я, проводити тренувальні заняття при підготовці до заводських спартакіад, а також змагань районного, міського, галузевого і обласного масштабу. На базі комплексу проходять тренування і матчі гандбольного клубу ЗТР, працюють спортивні секції, проводяться заняття, які популяризують здоровий спосіб життя серед співробітників заводу і жителів міста.

У повідомленні зазначають, що «Запоріжтрансформатор» - соціально-орієнтоване підприємство, яке проводить цілий комплекс соціальних програм, спрямованих на створення умов для відновлення, оздоровлення працівників підприємства, організацію їх дозвілля. У червні 2012 р. завершено ремонт у лікувальному корпусі санаторію-профілакторію «Чайка» ПАТ «Запоріжтрансформатор». Інвестиції в проект з відновлення лікувального корпусу становили 2,5 млн грн. На сьогодні лікувальний корпус профілакторію ЗТР є одним з кращих у місті.

На заводі щорічно розробляються нові проекти, спрямовані на підвищення якості життя працівників підприємства.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запоріжтрансформатор» є одним з найбільших у світі виробників трансформаторного устаткування з досвідом постачань у 86 країн. Підприємство виробляє силові трансформатори, електричні реактори, системи моніторингу трансформаторів.