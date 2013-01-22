Кожара наступного тижня у Брюсселі обговорить підготовку до Саміту Україна-ЄС

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара наступного тижня здійснить візит до Брюсселю, де обговорить з посадовцями Євросоюзу питання підготовки до Саміту Україна-ЄС, запланованого на 25 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в. о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

Він також зазначив, що в МЗС України не бачать загроз для проведення цього саміту у зв’язку з останніми подіями навколо екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

“Ми не бачимо таких загроз, іде підготовка до саміту з нашого боку і, я сподіваюся, з боку Європейського Союзу”, - сказав Є.Перебийніс.

Він зазначив, що Україна завжди демонструвала максимальну відкритість в діалозі з Європейським Союзом практично з усіх питань внутрішньополітичного розвитку, зокрема і чутливих. За словами Є.Перебийноса, налагодженню комунікацій з цих питань сприяла місія уповноважених представників Європейського парламенту, яку очолили колишній Президент Польщі Олександр Кваснєвський та колишній Президент ЄП Пет Кокс.

“Ми сподіваємося, що ця місія продовжить свою роботу і дозволить сторонам продовжувати обмін інформацією, зокрема і в контексті останнього розвитку ситуації навколо Юлії Тимошенко та інших високопосадовців”, - сказав Є.Перебийніс.

За його словами, в МЗС України очікують, що досягнуті за результатом саміту Україна-ЄС домовленості дозволять максимально наблизитися до підписання Угоди про асоціацію.