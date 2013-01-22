Анонс на 23 січня

* 23-24 січня відбудеться робочий візит Президента України Віктора Януковича до Швейцарської Конфедерації з метою участі у заходах Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі.

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Заплановано проведення брифінгу за участю міністра інфраструктури Володимира Козака, голови Держслужби України з надзвичайних ситуацій Михайла Болотських та голови правління Державної іпотечної установи Валентина Рибачука.

* Прес-конференція на тему: «ГМО в Україні. Зброя масового ураження або мода на здоров'я?». Учасники: Євген Копатько, соціолог, засновник групи компаній Research&Branding Group; Марія Колесник, аналітик консалтингової компанії "ААА".

* Відбудеться засідання Спілки секретарів місцевих рад АМУ, яке пройде під головуванням заступника міського голови - секретаря Київради Галини Гереги. Учасники обговорять проблеми місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин в 2013 році, розглянуть проблемні питання проекту Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та чинного законодавства про місцеві вибори.

* Круглий стіл на тему: "IR в Україні: підсумки 2012 року". Investor Relations Agency заснувало номінацію "Кращий IR-кейс серед компаній України" в рамках Міжнародного конкурсу IR-кейсів Росії та країн СНД. Відбудеться презентація IR-кейсів конкурсантів та нагородження компаній-призерів, обговорення досягнутих результатів та планів щодо розвитку IR в Україні. В роботі візьмуть участь члени громадської експертної ради номінації, представники НКЦПФР України, Асоціації "Фондове Партнерство", Української асоціації інвестиційного бізнесу, Професійної асоціації корпоративного управління, ПАТ "Українська біржа", Представництва Варшавської фондової біржі в Україні, інвестиційних компаній, IR-служб емітентів .

* Прес-конференція на тему: "Тарифи без реформи - гроші на вітер". В роботі візьме участь Олексій Кучеренко, голова Спілки власників житла України, міністр ЖКГ 2007-2010 рр.

* Відбудеться панельна дискусія «Сучасні тренди європейської благодійності». Захід пройде в рамках спільної програми БлагоLAB, заснованої Українським форумом благодійників і фондом Ріната Ахметова «Розвиток України». Учасники: Роза Галлего (Іспанія), Іспанська асоціація фондів; Рін ван Гендт (Голландія), Голландська асоціація фондів; Беатриса де Дюрфорт (Франція), Французька асоціація фондів; Наталія Камінарська (Росія), Форум донорів Росії; Ханна Сурмац (Бельгія), Європейський центр фондів. Модератор: Анатолій Заболотний, директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».

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