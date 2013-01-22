ТОП-10 (22 січня)

Кабмін планує до 10 лютого затвердити держпрограму активізації розвитку економіки

Міндоходів представить концепцію своєї роботи 29 січня

Нацбанк шукає нового ліквідатора для банку «Україна»

Акціонерам можуть дозволити голосувати заочно

ООН прогнозує рекордний ріст світового безробіття

BNP Paribas Group заявляє, що не має наміру продавати «УкрСиббанк»

Бойко провів першу у 2013 році зустріч із Міллером

Азаров зобов'язав міністрів за 10 днів підготувати фінплани великих держпідприємств

«Нафтогаз» у суді вимагає від «Чорноморнафтогазу» майже 98 млн грн

Мінфін залучив 11,09 млн дол. на ОВДП-аукціоні 22 січня

***

Кабмін планує до 10 лютого затвердити держпрограму активізації розвитку економіки

Уряд України планує до 10 лютого затвердити Державну програму активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров у вівторок, 22 січня, під час першої презентації проекту цієї держпрограми членам Кабінету Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, він, зокрема, сказав: «Цей документ, я думаю, ще не раз буде обговорюватися насамперед з погляду збалансування його фінансовими ресурсами, і в планах уряду затвердити цей документ остаточно не пізніше першої декади лютого» , - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що на сьогодні проект держпрограми, який розроблявся робочою групою на чолі з першим віце-прем'єр-міністром Сергієм Арбузовим, вимагає доопрацювання.

«Він (проект держпрограми) пройшов розгляд у всіх міністерствах і відомствах. До нього є велика кількість зауважень, й інакше не може бути, тому що це перший за багато років такий масштабний документ», - сказав М.Азаров.

За словами міністра економічного розвитку і торгівлі Ігоря Прасолова, реалізація програми повинна забезпечити зростання економіки в 2013 році на рівні не менше 3%.

До того ж він зазначив, що програма визначає 6 пріоритетів для реалізації державної економічної політики. Серед них: підвищення конкурентоспроможності економіки; поліпшення інвестиційних умов; підтримка національного товаровиробника та реалізація політики імпортозаміщення; розвиток галузей, що виробляють високотехнологічну продукцію, зокрема ракетно-космічної сфери, авіаційної та суднобудівної; структурна реформа в стратегічних секторах, зокрема, держсектор економіки, інфраструктура і зв'язок, ПЕК, ЖКГ та будівництво; розвиток експортного потенціалу, включаючи фінансову підтримку експортерів і просування українських товарів на зовнішніх ринках.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович повідомив, що розробив програму розвитку країни.

Згідно з проектом Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, в 2013 році в Україні планується утримувати дефіцит Державного бюджету на рівні не більше 1% і граничний обсяг державного боргу - не більше 25% ВВП.

«Утримання дефіциту державного бюджету на економічно безпечному рівні (0,8-1% ВВП) ... Утримання граничного обсягу державного боргу на економічно безпечному рівні (не більше 25% ВВП)», - йдеться в документі.

***

Міндоходів представить концепцію своєї роботи 29 січня

Міністерство доходів і зборів України планує провести офіційну презентацію своїх основних функцій, цілей і завдань 29 січня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міндоходів.

Презентація, як сказано в повідомленні прес-служби, буде публічною і відбудеться за участю міністра Олександра Клименка, представників громадськості та ділових кіл.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2012 року Президент України своїм Указом створив Міністерство доходів і зборів на базі Державної податкової служби і Державної митної служби. Очолив нове міністерство екс-глава ДПСУ Олександр Клименко, призначений на цю посаду також 24 грудня 2012 Указом глави держави.

Спочатку планувалося представити концепцію роботи Міністерства доходів і зборів 17 січня.

Нагадаємо також, що 29 січня в Україні перебуває місія Міжнародного валютного фонду для обговорення умов нової програми співпраці між Україною і Фондом з очікуваним обсягом кредитування близько 15,4 млрд доларів США (10 млрд SDR).

***

Нацбанк шукає нового ліквідатора для банку «Україна»

Національний банк оголосив про пошук нового керуючого активами збанкрутілого 12 років тому комерційного банку «Україна», йдеться в офіційному повідомленні регулятора, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр».

Згідно з повідомленням, Нацбанк планує до 1 квітня 2013 провести конкурс для юридичних осіб, які приймуть в управління непродані активи банку «Україна» для продовження процедури ліквідації банку та погашення заборгованості перед кредиторами за рахунок отриманих активів.

До участі в конкурсі, йдеться у повідомленні, допускаються банки, що надають послуги довірчого управління, та юридичні особи, що здійснюють професійну діяльність у сфері аудиторських, юридичних, консультаційних або фінансових послуг.

Основними умовами для участі в конкурсі є потенційний термін довірчого управління не менше трьох років, наявність кваліфікованих фахівців, відсутність конфлікту інтересів, невисока вартість послуги та своєчасна подача повного пакета документів у НБУ.

Зараз ліквідатором банку «Україна» є компанія «Торнадо».

Довідка УНІАН. Процедура ліквідації банку «Україна» триває з 2001 року на підставі постанови Національного банку про відкликання ліцензії та ліквідації. Первинним ліквідатором банку було Державне агентство з питань банкрутства. Компанія «Торнадо» здійснює управління активами банку «Україна» відповідно до рішення Нацбанку від 14 жовтня 2008 року.

***

Акціонерам можуть дозволити голосувати заочно

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді України внести зміни до чинного закону про акціонерні товариства та вдосконалити низку положень документа, що стосуються процедур розміщення акцій, механізму викупу акцій у дрібних акціонерів, а також можливостей заочного голосування акціонерів при прийнятті корпоративних рішень.

Відповідний проект закону (№ 2037) опублікований на офіційному сайті Верховної Ради.

Як сказано в пояснювальній записці до законопроекту, документ був розроблений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на виконання Плану заходів щодо виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Законопроект, серед іншого, стосується також удосконалення механізму визначення ринкової вартості цінних паперів, впровадження системи оповіщення акціонерів через депозитарну систему, заборони акціонерним товариствам викуповувати власні акції під час їх розміщення, а також зобов'язання акціонерного товариства бути в списку хоча б однієї фондової біржі за умови включення акцій в біржовий список.

Окремим пунктом в законопроекті значиться питання проведення загальних зборів акціонерів, зокрема позачергових та зокрема за допомогою заочного голосування (опитування), а також роботи лічильної комісії та складання протоколів про результати голосування.

Законопроект також обумовлює механізм роботи корпоративного секретаря акціонерного товариства, реалізації права акціонерів вимагати обов'язковий викуп належних їм акцій, а також обмеження переважного права акціонерів викуповувати додатково емітовані акції, якщо відповідне рішення ухвалено на зборах акціонерів.

Як повідомляв УНІАН, Закон України «Про акціонерні товариства» ухвалили у вересні 2008 року. Закон визначає порядок створення, діяльності акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов'язки акціонерів. Водночас на початку січня Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку представила свій проект змін до цього закону, пізніше схвалений Кабінетом Міністрів України.

***

ООН прогнозує рекордний ріст світового безробіття

Чисельність безробітних у світі досягне рекорду в 2013 році. Про це повідомляє Agence France-Presse з посиланням на доповідь Міжнародної організації праці (МОП), що входить до складу ООН. За прогнозами МОП, цього року чисельність безробітних зросте по всьому світу на п'ять мільйонів - до 202 млн осіб.

З початку кризи в 2007 році безробіття у всьому світі зросло на 28 млн осіб і до кінця 2012 року становило 197 млн, передає Лента.ру. Свого піку в 199 млн осіб чисельність безробітних досягла під час кризового 2009 року. Потім число людей, що не мають постійного заняття, скорочувалося, але в 2012 році знову почало зростати.

За прогнозами МОП, у 2014 році чисельність безробітних зросте ще на три мільйони, а до 2017 року показник сягне 210,6 мільйона осіб. Відсоток безробітних від усього економічно активного населення планети триматиметься на рівні шести відсотків.

Автори доповіді МОП констатують, що найбільш незахищеною групою населення є люди молодше 24 років, серед яких роботи не мають 13 відсотків. До того ж зростає кількість тих, хто відмовляється від ідеї знайти роботу. У 2012 році свої анкети зі служб працевлаштування забрали 39 млн осіб. У розвинених країнах третина всіх безробітних не мають постійного заняття вже більше року.

Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці (МОП) скоротився в січні-вересні 2012 року, порівняно з показником січня-червня 2012 року, на 0,4 п.п. - До 8%. Про це сказано в повідомленні Державної служби статистики України.

У січні-березні показник безробіття в Україні (за методологією МОП) становив 9,1% працездатного населення.

В абсолютних цифрах кількість безробітних серед працездатного населення України за методологією МОП у січні-вересні 2012 року становила 1,62 млн осіб. У січні-березні цей показник становив 1,84 млн осіб, у січні-червні - 1,7 млн ​​осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних в Україні у грудні 2012 р. зросла порівняно з листопадом минулого року на 0,2% і становила 1,8% від загальної кількості працездатного населення.

Кількість безробітних, що претендують на одне робоче місце, в Україні у грудні становила, у середньому, 11 осіб (108 осіб на 10 робочих місць), що на 4 особи більше, ніж у листопаді 2012 року. Найбільший показник навантаження на одне робоче місце у 2012 році зафіксовано у грудні.

Згідно з повідомленням, пропозиція робочих місць організаціями і установами у грудні становила 48,6 тис.

***

BNP Paribas Group заявляє, що не має наміру продавати «УкрСиббанк»

Одна з найбільших міжнародних фінансових груп BNP Paribas Group не має намірів продавати свою українську "дочку" «УкрСиббанк», розглядаючи її як перспективний банківський актив, повідомила прес-служба «УкрСиббанку», відповідаючи на запит УНІАН.

Як сказано у повідомленні, акціонери «УкрСиббанк» твердо впевнені у його стабільності і перспективах подальшого розвитку.

«Беручи до уваги всі зусилля, які BNP Paribas протягом останніх двох років доклала для відновлення «УкрСиббанку», група не має намірів продавати його і розглядає «УкрСиббанк» як найперспективніший банк в Україні», - цитує прес-служба банку Стефана Декрана, керівника міжнародного роздрібного бізнесу BNP Paribas.

Довідка УНІАН. Раніше низка західних фінансових груп оголосили про відхід з українського фінансового ринку у зв'язку з черговою хвилею економічної кризи.

«УкрСиббанк» працює на ринку України з 1990 року. Основними власниками банку є одна з найбільших міжнародних фінансових груп BNP Paribas (84,99% акцій) і ЄБРР (15%). За даними звітності НБУ, на 1 жовтня 2012 року банк посідав 10-е місце серед 175 банків за обсягами активів. На 1 жовтня активи банку становили 29,09 млрд грн, кошти клієнтів - 18,78 млрд грн, власний капітал - 2,62 млрд грн. За 9 місяців 2012 року банк отримав прибуток у розмірі 59,64 млн грн.

***

Бойко провів першу у 2013 році зустріч із Міллером

Віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко у Москві провів робочу зустріч із головою правління російського газового монополіста компанії «Газпром» Олексієм Міллером, повідомляє прес-служба Ю.Бойко.

"Під час зустрічі сторони обговорили перспективи двостороннього стратегічного співробітництва України та Росії", - сказано у повідомленні.

Про деталі переговорів не повідомляється.

Як раніше повідомляв УНІАН, попередня зустріч Юрія Бойка (тоді ще як міністра енергетики та вугільної промисловості) з О.Міллером відбулася 12 грудня 2012 року.

На зустрічі розглядалися перспективи довгострокового партнерства у газовій сфері. Крім того, було надано особливої уваги питанням забезпечення взимку безперебійного транзиту російського газу по території України споживачам Європи з урахуванням резервів газу у ПСГ України.

***

Азаров зобов'язав міністрів за 10 днів підготувати фінплани великих держпідприємств

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив усім керівникам міністерств і відомств протягом 10 днів підготувати для затвердження фінансові плани великих підприємств.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідне завдання М.Азаров поставив перед міністрами в ході наради з питань доопрацювання проекту Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки.

«Вам відводиться максимум 10 днів, щоб ви на початку лютого представили на засіданні Уряду узгоджені з Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі та іншими зацікавленими міністерствами фінансові плани державних підприємств», - сказав М.Азаров.

Глава уряду звернув особливу увагу міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького на необхідність прискорити затвердження фінансових планів «Енергоатома», «Нафтогазу» та інших підприємств енергетичної галузі.

Контроль за виконанням поставлених завдань прем'єр поклав на міністра Кабінету Міністрів Олену Лукаш.

***

«Нафтогаз» у суді вимагає від «Чорноморнафтогазу» майже 98 млн грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у судовому порядку вимагає від своєї дочірньої компанії, великого добувача газу «Чорноморнафтогаз» повернення 97,901 млн грн.

Про це сказано у документі, текст якого має УНІАН.

Згідно з документом, позов подано до Господарського суду АР Крим, розгляд справи призначено на 19 лютого 2013 року.

Крім того, УНІАН стало відомо, що «Нафтогаз» у грудні 2012 року виграв суд у «Чорноморнафтогазу» про повернення 133,5 млн грн за газ в обсязі 509,7 млн куб. м, що поставляється протягом 2011 року споживачам у АР Крим та «Артек».

Однак «Чорноморнафтогаз» оскаржив рішення у суді вищої інстанції. Розгляд справи призначено на 4 лютого 2013 року.

Довідка УНІАН. Компанія «Чорноморнафтогаз», що входить до складу держхолдингу НАК «Нафтогаз України», розробляє 3 газоконденсатні, 6 газових і 1 нафтове родовище, розташовані на шельфі Чорного і Азовського морів та у сухопутній частині Криму.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України».

***

Мінфін залучив 11,09 млн дол. на ОВДП-аукціоні 22 січня

Міністерство фінансів України у вівторок, 22 січня, залучило до державного бюджету 11,09 млн дол. на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Зокрема, Мінфін задовольнив 4 з 7 заявок (загальний обсяг заявок становив 75,59 млн дол.), поданих на придбання 2-річних валютних держпаперів. Дохідність встановлена ​​на рівні 8,25%.

Водночас міністерство залишило незадоволеними всі 15 заявок (на суму 690 млн грн) на 9-місячні гривневі папери і 2 заявки на 3-річні валютні ОВДП.

Гривневі держпапери з терміном обігу 5 і 7 років інвесторів не зацікавили.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін 15 січня залучив до державного бюджету 796,96 млн грн і 62,99 млн дол. на аукціоні з продажу ОВДП.

Згідно з графіком ОВДП-аукціонів на січень, у поточному місяці Мінфін планує провести чотири аукціони - 8, 15, 22 і 29 січня.

Довідка УНІАН. Станом на 22 січня обсяг ОВДП, які знаходилися в обігу, за сумою основного боргу становить 193,61 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 111,23 млрд грн, у власності банків - 66,86 млрд грн, нерезидентів - 5,72 млрд грн.

Мінфін України у 2012 році залучив до державного бюджету під час проведення аукціонів з продажу ОВДП 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол і 316,6 млн євро.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН