ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 23 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» подає матеріал «Держава заарештувала рахунки «Аероcвіту» в українських банках», у якому пише: 22 січня, згідно з постановою Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Київській області, були заарештовані кошти авіакомпанії «Аеросвіт» на всіх рахунках в українських банках...

http://delo.ua/business/gosudarstvo-arestovalo-scheta-aerocvita-v-ukrainskih-bankah-195352/

* * *

Також «Дело» публікує матеріал «Вартість проїзду у потягах підніметься на 15%», у якому пише: Південна залізниця із 1 лютого вводить нові тарифи на проїзд у приміському пасажирському сполученні...

http://delo.ua/business/stoimost-proezda-v-poezdah-podnimetsja-na-15-195350/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» у публікації «На многії літа» пише: проблема недостатнього кредитування економіки комерційними банками вже настільки турбує уряд, що заради його активізації у Кабміні мають намір створити Державний банк розвитку. Ресурси для установи планується виділити з держбюджету або залучити під державні гарантії. Експерти відзначають, що ідею Держбанку розвитку, яка обговорюється вже більше п'яти років, буде складно реалізувати. В українському бюджеті немає зайвих коштів, а залучення зовнішніх кредитів під держгарантії перекладе ризики можливої ​​девальвації гривні на позичальників...

http://kommersant.ua/doc/2110721

* * *

Також «Комерсант-Україна» у публікації «Торгівлю виведуть за місто» пише: супермаркети можуть повністю зникнути з міст. У Партії регіонів пропонують їх демонтувати, а нові дозволити створювати тільки за межами населених пунктів. У містах залишаться лише продовольчі магазини площею до 300 кв. м. Водночас торгові мережі повинні будуть відмовитися від імпортної продукції і забезпечити 80% асортименту вітчизняними товарами. Учасники ринку роздрібної торгівлі таку перспективу називають катастрофічною. Їй уже готові запобігти колеги автора законопроекту по фракції...

http://kommersant.ua/doc/2110879

* * *

Видання «Сегодня» у публікації «В Україні зникнуть депозити під високі відсотки» пише: Нацбанк вимагає збільшити резерви банків, що видають ризикові кредити за рахунок грошей фізосіб...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/V-Ukraine-ischeznut-depozity-pod-bolshie-procenty.html

* * *

Також «Сегодня» у публікації «У Києві закрили будівництво через загибель робітників» пише: розпочато кримінальне провадження за фактом падіння крану на Оболоні, яке призвело до трагічної смерті людей...

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/V-Kieve-zakryli-stroyku-iz-za-gibeli-rabochih.html

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Керуючий аеропортом "Жуляни": «Ситуація в Україні не сприяє появі нових авіаперевізників» пише: кілька років тому влада серйозно думала про те, щоб закрити аеропорт «Київ» (Жуляни). Але в Жуляни прийшов інвестор, аеропорт обзавівся новим терміналом, обсяг пасажирських перевезень зріс у 16 разів. Про перспективи розвитку Жулян і загалом авіації в Україні в інтерв'ю УНІАН розповів директор компанії «Майстер Авіа», яка виступає оператором аеропорту «Київ» (Жуляни), Олексій Яковець...

http://economics.unian.net/rus/detail/154332

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Известия» у публікації «Газпром» змусить росіян платити йому прямо» пише: монополіст недоодержав від комунальників у 2012 році 40 млрд рублів. Він просить уряд дати йому право самостійно збирати гроші з кінцевих споживачів...

http://izvestia.ru/news/543407

* * *

Видання «Ведомости» у публікації «Давоський економічний форум представить похмуре майбутнє Росії» пише: сьогодні на Давоському економічному форумі пройде сесія «Сценарії для Росії». Причина підвищеної уваги до РФ - її головування у «двадцятці»...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/8280671/davosskie_scenarii_plohi_dlya_rossii

(УНІАН)