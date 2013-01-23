Мексика просить Україну підтримати свого кандидата на посаду гендиректора СОТ

Мексика звернулася до України з проханням підтримати кандидатуру доктора Герміна Бланко Мендозе на посаду Генерального директора Світової організації торгівлі, вибори якого пройдуть у травні 2013 р.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, прохання було висловлене Надзвичайним і Повноважним Послом Мексиканських Сполучених Штатів в Україні Беренісе Рендон Талавера під час зустрічі з міністром економічного розвитку і торгівлі Ігорем Прасоловим 22 січня.

«Мексиканська сторона звернулася з проханням підтримати кандидатурі доктора Герміна Бланко Мендозе на посаду Генерального директора Світової організації торгівлі на період 2013-2017 років, вибори якого відбудуться в травні 2013 року в Женеві», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на посаду гендиректора СОТ претендують 9 кандидатів, які представляють: Гану, Коста-Рику, Індонезію, Нову Зеландію, Кенію, Йорданію, Мексику, Республіку Корея і Бразилію.

Представник Франції Паскаль Ламі обіймає посаду гендиректора СОТ з 2005 року. Його другий термін перебування на цій посаді завершується у серпні 2013 р..

Генеральна рада СОТ повинна обрати нового генерального директора організації не пізніше 31 травня.

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