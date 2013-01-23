Грищенко їде до Львова

Віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко 24 січня перебуватиме з робочою поїздкою у Львівській області, де відвідає стадіон «Арена-Львів» та проведе нараду з питань його функціонування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем’єр-міністра.

К.Грищенко також ознайомиться з роботою центральної диспетчерської Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Окрім того, віце-прем’єр-міністр зустрінеться зі студентами Національного університету «Львівська політехніка», відвідає у м.Червоноград пологове відділення центральної міської лікарні після завершення реконструкції та візьме участь у нараді з питань культурно-гуманітарного розвитку області.

У Львові віце-прем’єр-міністр візьме участь у презентації проекту «Підземне місто».