Україна на саміті з ЄС готова поінформувати про свій прогрес - Рибак

Голова Верховної ради України Володимир Рибак заявляє, що Україна на саміті з Європейським Союзом 25 лютого готова поінформувати про свої досягнення з ключових проблемних питань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це В.Рибак заявив сьогодні на зустрічі з керівником Представництва Євросоюзу в Україні Яном Томбінським.

"Керівник парламенту висловив упевненість, що українська сторона буде готова представити відповідний прогрес під час ключових заходів за лінією Україна-ЄС, зокрема, саміту Україна-ЄС, який відбудеться 25 лютого в Брюсселі, Ради з питань співробітництва Україна-ЄС, який пройде 24 -25 червня 2013 в Люксембурзі, а також Саміту "Східного партнерства", який запланований на 28-29 листопада у Вільнюсі", - йдеться в повідомленні прес-служби.

За словами В.Рибака, українська сторона докладає послідовних зусиль "з метою забезпечення подальшого прогресу в процесі реформ, зокрема у сферах, до яких прикута найбільша увага ЄС". У цьому контексті, зазначив він, Верховна Рада зосередить свої зусилля на схваленні відповідного законодавства.

Голова ВР наголосив, що Україна зацікавлена ​​в якнайшвидшому підписанні Угоди про асоціацію та набутті нею чинності. "Особливу увагу в цьому контексті заслуговує поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі, створення якої передбачено угодою. Укладення Угоди про асоціацію буде найкращим стимулом для України з погляду подальшого проведення всеосяжних реформ, посилення демократичного розвитку та верховенства права", - вважає він.

В.Рибак впевнений, що 16-й саміт Україна-ЄС стане важливим етапом на шляху до підписання Угоди про асоціацію, а також до переходу до другої Імплементаційної фази Плану дій з візової лібералізації.

Зі свого боку Я.Томбінський також висловив сподівання, що до саміту Україна-ЄС будуть вжиті всі необхідні рішення. У контексті законодавчого забезпечення цих рішень він зазначив, що найважливішим є "належне впровадження законів, їх стабільність і прозорість".

"Парламент - це хребет демократії, місце, де виражаються різні погляди, однак приймаються законодавчі акти, що відповідають інтересам більшості народу і країни", - цитує прес-служба ВР слова Я.Томбінського.