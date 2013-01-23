Янукович прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі

Президент України Віктор Янукович прибув із робочим візитом до Швейцарської Конфедерації.

Як повідомляє прес-служба Президента України, у Давосі глава Української держави візьме участь у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ).

У програмі візиту Президента України - участь у пленарній сесії ВЕФ «Розвиток стратегічної інфраструктури» та в сесії «Закладення підвалин для відродження Європи».

Також запланована низка двосторонніх зустрічей Президента України, зокрема із засновником Всесвітнього економічного форуму Клаусом Швабом, головою Європарламенту Мартіном Шульцом, Головним виконавчим директором компанії «Роял Датч Шелл» Пітером Возером та представниками інших міжнародних компаній.