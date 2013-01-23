Анонс на 24 січня

* Всесвітній економічний форум у Давосі (Швейцарія).

* Відбудеться Всесвітнє кафе на тему: «Соціальний вимір модернізації у сфері праці: ринок праці. Профспілки повинні діяти!», Організоване Федерацією профспілок України спільно з Фондом ім. Фрідріха Еберта. Захід проводиться у зв'язку з тим, що з 1 січня 2013 року набув чинності Закон України «Про зайнятість населення», яким передбачено реалізацію нових підходів до управління ринком праці. Учасники Всесвітнього кафе: представники Федерації профспілок України, Конфедерації Вільних профспілок України, Федерація професійних спілок транспортників України, експерти і вчені з КНЕУ ім.В.Гетьмана, Інституту демографії та соціальних досліджень ім.М.Птухи НАНУ.

* Біля Господарського суду м. Києві відбудеться акція протесту проти забудови на Кіото, 5-9 "Спорудження хмарочоса на Кіото - міна уповільненої дії!" Цього дня справа буде розглядатися в суді (вул. Б.Хмельницького, 44-в).

* Круглий стіл: «Економіка України-2013: прогноз». Організатор - Інститут Горшеніна. Питання: Аналіз та прогноз розвитку основних експортно-орієнтованих галузей української економіки. Аналіз світової економічної ситуації. В якому обсязі Україні необхідні зовнішні запозичення в 2013 році? Скільки буде коштувати долар? Чи зможе Нацбанк забезпечити стабільність національної валюти? ЄС, Росія, Китай, США ... хто дасть в борг Україні? Учасники: Наталія Агафонова, народний депутат України, партія «УДАР»; Андрій Пишний, народний депутат України, ГО «Батьківщина»; Ерік Найман, керуючий партнер ІК «Капітал Таймс»; Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера; Ігор Уманський, екс -в.о.міністра фінансів України; народний депутат України, Партія регіонів. Модератор - Володимир Застава, експерт Інституту Горшеніна.

* Відбудеться спільна прес-конференція Українського кредитно-рейтингового агентства (UCRA) і Незалежної Асоціації Банків України (НАБУ), присвячена презентації проекту Дослідження прозорості банків України. Учасники: Станіслав Дубко, генеральний директор UCRA; Олексій Куценко, член Комітету НАБУ з питань грошово-кредитної політики та валютного регулювання; Віктор Стеценко, заступник керівника Програми USAID "Розвиток фінансового сектору".

* Прес-конференція: «Перспективи розвитку ринку нерухомості України: у що інвестувати і чого чекати?» Представники компанії UTG (Українська торгова гільдія) розкажуть про особливості ринку торговельної, офісної й житлової нерухомості 2012 року і головних трендах, які будуть розвиватися в 2013 році. Учасники: Віталій Бойко, керуючий партнер компанії UTG, Віктор Оборський, керівник департаменту стратегічного консалтингу UTG.

* Прес-конференція: «Нові правила оформлення житла - «каталізатор» квартирних афер». Учасники: президент Союзу фахівців з нерухомості України Олександр Рубанов, голова громадської організації "Кияни, об'єднуємося!» Олександр Дядюк, партнер юридичної фірми "Ілляшев і партнери" Максим Копейчиков.

* Виставка-ярмарок "Світ Хутра". На виставці будуть представлені всі моделі поточного року, буде запропоновано великий вибір хутряних, шкіряних виробів, а також аксесуари зі шкіри та хутра. Жіночий асортимент: шуби, кожушки, хутряні жилети, головні убори тощо з норки, шиншили, каракулю, єнота, мутона, кролика. Чоловічий асортимент: куртки, дублянки, головні убори, аксесуари зі шкіри і хутра. А також, рукавички, сумки, ремені та багато іншого. Виробники: Україна, Росія, Польща, Греція, Китай та ін.

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